Pustevny v Beskydech po roce opět zdobí sochy z ledu. Návštěvníci si od dnešního rána mohou prohlédnout, jak sochaři ztvárnili mořský svět, ve druhém obřím stanu se ještě pilně pracuje na ledové podobě světa brouků. Sochy budou na Pustevnách k vidění nejméně do 22. ledna, dokdy je budou chránit stany. Jejich další osud bude mít v rukou příroda.

Pustevny v Beskydech po roce opět zdobí sochy z ledu. Návštěvníci si od dnešního rána mohou prohlédnout, jak sochaři ztvárnili mořský svět, ve druhém obřím stanu se ještě pilně pracuje na ledové podobě světa brouků. Sochy budou na Pustevnách k vidění nejméně do 22. ledna, dokdy je budou chránit stany. Jejich další osud bude mít v rukou příroda. ČTK/Vondrášek Jan

Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Pustevny v Beskydech po roce opět zdobí sochy z ledu. Návštěvníci si od dnešního rána mohou prohlédnout, jak sochaři ztvárnili mořský svět, ve druhém obřím stanu se ještě pilně pracuje na ledové podobě světa brouků. Sochy budou na Pustevnách k vidění nejméně do 22. ledna, dokdy je budou chránit stany. Jejich další osud bude mít v rukou příroda.

Pustevny zažily dnes mrazivou noc, teplota klesla na arktických minus 22 stupňů Celsia. Bylo to znát na návštěvnosti, lidí začalo přibývat až během dopoledne poté, co vysvitlo sluníčko. Zvědavost se jim ale vyplatila. "Sice je velký mráz, ale na sochy se těšíme," řekla ČTK Markéta Nová, která na Pustevny vyrazila s rodinou. Dnes si lidé mohli prohlédnout třeba vrak lodě, chobotnici, korály, želvy, mořského koně i potápěče.

Video: Ve Víru zahájili sezonu pro lezení na ledové stěně 07.01.2017, 17:30, zdroj: ČTK/Jihlava

Podle pořadatele Petra Chrostka budou sochy přístupné zdarma každý den, tedy i v týdnu. O víkendech pořadatelé připravili doprovodný program v podobě soutěží, her či tesání do ledu pro děti, ukázky gastronomie, jarmark i hudební kulisy. Ledových soch bude na Pustevnách letos oproti minulým rokům více, přes 20. Šest sochařů čekala velká výzva. Místo dosavadních šesti až osmi tun ledu totiž letos tvoří ze 42 tun.

Čtyři řezbáři z České republiky a dva Slováci pracovali na mořském světě od úterka. "Dnes začali na broucích," uvedl Chrostek. Sochaři se musejí vyrovnávat s nástrahami počasí. "Podmínky jsou extrémní. Až do včerejška (do pátku) sněžilo, foukal silný vítr, stanem to cloumalo. Hodně mrzne, podmínky jsou hrozné," řekl ČTK sochař Jan Paďour z Jaroměře.

Velký mráz totiž podle něj není pro tvoření z ledu to nejlepší. "Může se to zdát divné, ale led při silném mrazu snadno praská. Potřebujeme ho taky spojovat vodou, tam také dochází k problémům. Všechno hned mrzne. Třeba v momentě, kdy vypnete pilu, která se nesmí mazat olejem, okamžitě zamrzne řetěz a za minutu nejste schopen tu pilu roztočit. Plán ale plníme, i když večer jsme hodně promrzlí a unavení," doplnil Paďour.

V týdnu budou podle Chrostka na Pustevnách vznikat ještě sněhové sochy, na nichž se budou podílet i amatérští sochaři a děti. Loni si ledové sochy na Pustevnách prohlédlo 40.000 lidí. Letos potřetí na Pustevnách sochy nevytvářejí lidé spojení s občanským sdružením Art centrum Dagi, které svou akci přesunulo do Rožnova pod Radhoštěm. Za prohlídku tamní galerie ale dospělý podle webu www.dagi.cz zaplatí základní vstupné 95 korun a dítě 67 Kč.