Hochfilzen (Rakousko) - Eva Puskarčíková zkusí na oblíbeném prvním úseku nasměrovat českou smíšenou štafetu za úspěchem na mistrovství světa v Hochfilzenu. Na velké akci rozběhne české kvarteto v mixu poprvé.

"Budu doufat, že to bude to samé, jako když rozjíždím jakoukoli jinou štafetu na prvním úseku, a že to tak nějak unesu," řekla šestadvacetiletá Puskarčíková po dnešním odpoledním tréninku v rakouském středisku den před startem.

Ve smíšené štafetě získali Češi v minulosti na šampionátu zlato a bronz a z olympiády v Soči přivezli stříbro. Vždy ale závod rozjížděla Veronika Vítková, jenže Puskarčková je v této sezoně v životní formě, proto dostala přednost.

Sama přesto předem nemyslela na to, že se "konečně" dostane i do smíšené štafety. "Říkala jsem si, že třeba jednou pojedu, ale nějak jsem to zásadně neřešila. Vždycky všichni čekáme všechno a moc nespekulujeme," řekla Puskarčíková.

První úsek štafety není pro rodačku z Harrachova ničím novým. V sezoně 2014/15 rozjížděla tři vítězné i další dva medailové závody žen, díky čemuž Češky získaly v SP dokonce malý globus. "Mám pocit, že mi první úsek docela sedí. Přeci jen tam ale budou jiné holky, asi i silnější, tak uvidíme," řekla směrem ke smíšené štafetě.

Smíšená štafeta doznala oproti minulosti hned dvě změny. Vedle osvědčených opor Gabriely Koukalové a Ondřeje Moravce, kteří byli u všech cenných kovů, závod rozjede Puskarčíková a finišovat bude Michal Krčmář. Dá se říct, že jde o výměnu generací. "Nebo třeba o záskok. Uvidíme, jak to dopadne," řekla Puskarčíková.

Konkrétní cíle si biatlonisté před startem nedávají. Ani spolu v buňkách nerozebírají, jak by chtěli dojet. "Mezi sebou neházíme konkrétní čísla, spíš se budeme snažit, aby každý odvedl své maximum, a uvidíme," konstatovala Puskarčíková.

Aktuálně osmá žena pořadí SP bude startovat teprve na svém druhém světovém šampionátu. Premiéru měla předloni v Kontiolahti, kde se podílela na osmém místě ženské štafety a nejlépe byla 24. ve vytrvalostním závodu. Loni měla závodit v Oslu. "Ale to dopadlo neslavně," připomněla předčasný odjezd kvůli nemoci.

V Hochfilzenu je nyní v nové pozici. V závodech SP dojela v této sezoně dvakrát třetí a patří do širší špičky. "Touha ukázat se je stejná jako v jakémkoli závodu. Nesnažím si připouštět, že to je vrchol. Nechci si na sebe vytvářet tlak," řekla.

Puskarčíková z českých reprezentantů zvládla nejlépe letní snahu o zrychlení střelby a patří na střelnici k nejrychlejším. I z tréninku před startem MS měla dobrý pocit. "Docela to sedělo. Nerada bych ale něco vykládala dopředu," uvedla.