Praha - Americká punkrocková kapela The Offspring, která po celém světě prodala přes 40 milionů nosičů, vystoupí 23. srpna v Praze. V Malé sportovní hale na Výstavišti nabídne hity jako Pretty Fly, Self Esteem, The Kids Aren't Alright nebo Why Don't You Get a Job? i nové písně z chystaného alba, na které jejich fanoušci čekají od roku 2012. ČTK o tom za pořádající agenturu Charm Music informovala Zdena Selingerová.

"Jako předkapely představí The Offspring českým fanouškům dvě nadějné kapely mezinárodní punkrockové scény. Německo-švédskou kapelu Newdrive a britskou The Bottom Line," uvedla Selingerová.

Vstupenky na pražský koncert jsou k dispozici v prodejních sítích Ticketpro a GoOut.

V Praze se The Offspring poprvé představili v roce 1998 těsně před vydáním jejich průlomového alba Smash v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců. Naposledy v metropoli zahráli před šesti lety. V České republice The Offspring vystoupili loni jako vrchol 22. ročníku festivalu Rock for People, který se konal ve Festivalparku v Hradci Králové. Kalifornská skupina, která na Rock for People zahrála už v roce 2008, rozdováděla tisíce lidí pod pódiem, přestože měla slyšitelné problémy se zvukem.

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii a během své historie odehráli více než 1100 koncertů. Jejich třetí studiové album Smash z roku 1994 bylo nejprodávanějším albem, které kdy vyšlo u nezávislého vydavatelství. Desky se prodalo přes 12 milionů kusů a dočkalo se hned šesti ocenění platinovou deskou. Kapela hraje v sestavě Dexter Holland (zpěv, kytara), Noodles (kytara), Greg K (baskytara) a Pete Parada (bicí).