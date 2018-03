Uherské Hradiště - Fotbalisté Liberce ve 22. kole první ligy vyhráli 1:0 na hřišti Slovácka. Jedinou branku dal Matěj Pulkrab, který si tak v pátém jarním utkání připsal už sedmý gól. Slovan díky němu na třetím místě tabulky udržel odstup jediného bodu za druhou Slavií, naopak domácí dělí od sestupového pásma jen skóre.

První velkou šanci zápasu si připsali domácí, když v šesté minutě střílel po zpětné přihrávce Juroška, ale jeho ránu vyrazil brankář Hladký. Minutu na to se dostal do příležitosti i Liberec a Pulkrab se po Kerberově centru nemýlil. Český reprezentant do 21 let poslal míč k pravé tyči Hečovy brány.

Slovácko inkasovaný gól nepoložil a naopak přidalo na aktivitě, ale Šimko hlavičkoval vedle liberceké branky. Ve 14. minutě sice vítr odfoukl po nákopu míč z dosahu vybíhajícího Heči, ale Liberec z toho druhou branku vytěžit nedokázali. Neujala se ani kombinace domácí, po které těsně vedle zakončoval Juroška.

Úvod druhé půle opět patřil hostům, kteří ze své převahy dokázali vytěžit čtyři rohové kopy, ani po jednom však domácí branku neohrozili. Liberec v druhém poločase kontroloval zápas, úspěšně rozbíjel útočné akce Slovácka a sám postupnou kombinací zkoušel najít skulinu v domácí obraně.

Přesto mohlo Slovácko vyrovnat - Zajícovi ve skluzu v 71. minutě jen o centimetry nedosáhl před prázdnou brankou na Navrátilovu přihrávku. Liberec díky vítězství prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a od druhé Slavie ho dělí jediný bod. Pražané však mají k dobru nedělní duel se Zlínem.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Viděli jsme bojovný zápas, který nám moc fotbalu nenabídl. Měli jsme velkou šanci hned v úvodu a inkasovali jsme ze situace, na kterou jsme hráče upozorňovali. V druhém poločase jsme se s tím snažili něco udělat, ale nepředvedli jsme takovou kvalitu v ofenzívě, která by nám umožnila alespoň vyrovnat, i když jsme šanci měli. Zápasu by asi víc slušela remíza, prohráli jsme, ale za osm dnů nás čeká další zápas, takže musíme jít dál. Boj o záchranu vnímám stále stejně - musíme vyhrávat zápasy, získávat body."

David Holoubek (trenér Liberce): "Jsme rádi, že jsme zde dnes vyhráli, protože soupeř hrál výborně. První poločas jsme zvládli, druhý byl hodně o bojovnosti. Slovácko mělo šance a my dnes byli šťastnějším týmem, za což jsme rádi, protože chceme hrát o poháry a tyto tři body z tohohle prostředí proti takto silnému týmu jsou pro nás důležité. Jsme rádi, že Matěj (Pulkrab) má takovou střeleckou fazonu a byli bychom rádi, kdyby na to navázali i další hráči. Samozřejmě respektuju to, že Slovácko mělo šance a se štěstím jsme tomu zabránili, ať už to bylo nezkušeností útočníka nebo terénem, který je složitý. My na to jsme z Liberce zvyklí, ale je škoda, že se na takových ne úplně fotbalových terénech musí hrát a je to ke škodě i domácím, kteří mají kvalitní tým a dobře kombinují a tohle jim škodí."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 7. Pulkrab. Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Horák. ŽK: Janošek, Daníček, Navrátil - Kerbr, Mikula, Karafiát, Breite. Diváci: 4226.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek - Navrátil, Janošek (46. Machalík), Sadílek (60. Kubala), Daníček, Petr (77. Rezek) - Zajíc. Trenér: Kordula.

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr (46. Knejzlík) - Breite, Folprecht, Oscar, Havelka, Potočný (86. Bartl) - Pulkrab (64. Da Silva). Trenér: Holoubek.