Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v utkání 18. ligového kola Mladou Boleslav 1:0. Slovan měl za mrazivého počasí a sněžení trvalou převahu a o jeho výhře rozhodl po hodině Matěj Pulkrab. Vítěznou domácí premiéra na lavičce Severočechů prožil trenér David Holoubek a jeho nový tým v tabulce bodově dotáhl druhou Olomouc. Boleslav naopak v lize popáté za sebou prohrála a stále víc se propadá do boje o udržení.

Rozhodčí Nenadál teprve 20 minut před výkopem uznal hrací plochu za způsobilou, i tak se ale oba týmy musely vyrovnat s velmi těžkými podmínkami. Hru znepříjemňoval silný mráz kolem mínus pěti stupňů a také sněžení.

Hostující trenér Uhrin oproti minulému prohranému utkání s Karvinou zařadil do základní jedenáctky tři nejnovější posily - krajní záložníky Konatého se Susem a slovenského gólmana Polačka. Kvůli chřipce chyběli Matějovský, Magera či Komličenko. Do liberecké sestavy se vrátil útočník Pulkrab.

V první půli měli trvalou převahu domácí, ale k opravdu gólové šanci se nedostali. S jedinou přímou střelou na branku v úvodní půli v podání Potočného si hostující brankář Polaček v pohodě poradil a stejný hráč v 41. minutě mířil hlavičkou vedle. Liberečtí se ještě během první půle dožadovali po zákroku na Kerbra penalty, ale sudí Nenadál zůstal v klidu.

Po přestávce sněžení ještě zesílilo a začalo být stále jasnější, že na stále těžším terénu bude klíčový první gól. K němu se nakonec dopracovali aktivnější Severočeši. Po hodině hry propadl míč z rohového kopu k Oscarovi, jehož zblokovanou střelou zblízka doklepl do sítě Pulkrab. Radoval se z jubilejní desáté trefy v nejvyšší soutěži.

Hosté za celý zápas neměli výraznější šanci a nevystřelili mezi tyče. Naopak v 79. minutě mohl pojistit výhru domácích Coufal, kterého vychytal Polaček. Slovan už v závěru třetí ligové vítězství nad Boleslaví po sobě v klidu udržel.

Hlasy po utkání:

David Holoubek (trenér Liberce): "Pro nás to byl důležitý zápas, první domácí, navíc po utkání na Spartě, kde jsme prohráli ač po dobrém výkonu v druhém poločase. Chtěli jsme druhý poločas ze Sparty převést do dnešního zápasu. Kluci zahráli dobré utkání, měli jsme víc brankových příležitostí. Můžeme být spokojeni, hráli jsme na velice těžkém terénu a s kvalitním soupeřem. Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, musíme zvládat domácí utkání. A další je s Karvinou. Už na včerejším tréninku byla plocha malinko zmrzlá, tvrdší, i když vyhřívání tu jede naplno. Věděli jsme, že bude těžký terén. To, co se stalo před utkáním, kdy se řešilo, jestli se bude hrát nebo ne, tak to je komplikace do kabiny. Ale my jsme chtěli hrát, nic jiného jsme si do hlavy nedávali."

Dušan Uhrin ml. (trenér M. Boleslavi): "První utkání doma s Karvinou jsme hráli dobře, i když jsme taky prohráli 0:1. Dnes jsme se ale domácím nevyrovnali v bojovnosti. Věděli jsme, že Liberec bude hrát důrazně, my jsme tak důrazní nebyli. Liberec šel za vítězstvím větší bojovností, byl lepším týmem. Nám onemocněli dva tři hráči, kteří by nám tu pomohli. Jsme bezradní v útoku, chybí nám důraz a udělat něco navíc. Měli jsme jen jednu pološanci. Když jsme dostali branku, snažili jsme se vyrovnat soupeři v bojovnosti, byli jsme pohyblivější. Ale nedostali jsme se do pořádného zakončení. Musíme se dát hlavou dohromady a udělat vše pro to, abychom situaci otočili."

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 60. Pulkrab. Rozhodčí: Nenadál - Kotík, Vít. ŽK: Folprecht - Takács. Diváci: 2492.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát (64. Mikula), Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar (86. Bartl), Bosančič, Potočný - Pulkrab (72. Da Silva). Trenér: Holoubek.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Sus, Přikryl, Mareš (65. Kateřiňák), Konaté (76. Hubínek) - Mebrahtu (63. Ladra). Trenér: Uhrin ml.