Liberec - V úvodním jarním ligovém kole na Spartě nemohl liberecký fotbalista Matěj Pulkrab kvůli karetnímu trestu a zároveň dohodě mezi kluby nastoupit a o to větší motivaci měl v utkání proti Mladé Boleslavi. Duel po hodině hry rozhodl jedinou brankou a vedle tří bodů si rovněž nadělil dárek k dnešnímu svátku.

"Kluci už mi přáli, takže je to takové dvojí," řekl novinářům s úsměvem Pulkrab, který v Liberci hostuje ze Sparty. "Že jsem minule nemohl hrát, bylo o to horší, že celá příprava se upíná k prvnímu zápasu. Tudíž jsem moc nehrál poslední zápas na Kypru, ani v generálce v Olomouci, na Spartě pak vůbec. Hodně jsem se na dnešní utkání těšil, pauza byla opravdu veliká," řekl novinářům Pulkrab.

"Byl jsem hodně motivovaný dát branku. Určitě ideální návrat do sestavy. Přál jsem si to celou zimu, makal jsem na tom. Když teď přišla šance v základu, tak doufám, že jsem ji takhle chytil za pačesy," doplnil dvacetiletý útočník.

Bojovné utkání rozhodl dorážkou zblízka po rohovém kopu v 60. minutě. "Byl tam centr zprava, přelétlo mě to. Otočil jsem se, míč se tam vykulil a já to dal levačkou do brány. Věděl jsem, že jsem hodně blízko a stačí to dát kolem brankáře. Že by musela být velká smůla, abych ho trefil," řekl Pulkrab k jubilejnímu desátému gólu v lize.

Zápas se hrál za silného mrazu na těžkém terénu a za sněžení. Teprve 20 minut před výkopem rozhodčí Martin Nenadál uznal hřiště za způsobilé. "Trénovali jsme na tom včera, bylo to tvrdší, zmrzlé. Je ale únor, jsme v Liberci, takže tak nějak jsme s tím všichni počítali. Co jsem jako slyšel, Boleslavi se moc hrát nechtělo. Mě osobně to ještě víc nabudilo. Připravovali jsme se před zápasem normálně, byli jsme si jisti, že se bude hrát," uvedl Pulkrab.

Jako jeden z mála hráčů nastoupil s krátkým rukávem. "Byli jsme tři. Jak jsme nastoupili, tak jsme se po sobě dívali, že jsme to možná trochu podcenili. Jak to bylo zmrzlé, tak každý pád na holé tělo hodně bolí. Jsme všichni roztrhaní," podotkl Pulkrab.

Liberec se díky výhře bodově dotáhl na druhou Olomouc a přeskočil Spartu. "Jsme spokojeni. Chceme se udržet kolem míst, kde jsme. Hráli jsme, co jsme chtěli. Myslím, že hrací plocha to ani tolik neovlivnila. Od začátku jsme měli závary, pološance. V poločase jsme si říkali, že věřím, že to zvládneme. Tempo z naší strany totiž nijak neupadalo," dodal.