Liberec - Fotbalisté Liberce porazili v předehrávce 21. ligového kola Brno 2:0. Oba góly dal v prvním poločase Matěj Pulkrab, jenž je s šesti brankami nejlepší střelec jarní části sezony. Slovan se minimálně do soboty dostal na třetí místo tabulky o dva body před Olomouc, která má k dobru utkání s Karvinou. Zbrojovka naopak podruhé za sebou prohrála a zůstala na sestupové patnácté příčce.

Liberec chtěl po předchozích dvou remízách 2:2 naplno bodovat a za nepříznivého počasí od úvodu diktoval tempo. Vedoucí trefy se dočkal na přelomu 25. a 26. minuty. Breiteho střelu z vápna ještě gólman Melichárek vyrazil, ale dobíhající Pulkrab ve skluzu doklepl míč do prázdné branky.

Slovan pokračoval v aktivní hře a v 37. minutě mohl zvýšit, Oscar ale Melichárka nepřekonal. Druhý gól přidali domácí až v 41. minutě. Po Oscarově centru přiťukl Potočný hlavou k Pulkrabovi a ten se nemýlil.

Stejně jako v minulém domácím duelu s Karvinou tak skóroval dvakrát a zaznamenal šestou ze sedmi libereckých branek v jarní části ligy. Domácí kanonýr zřejmě stál v mírném ofsajdu, ale rozhodčí situaci pustili.

Po přestávce mohl snížit Růsek, ale v dobré pozici hlavičkoval jen do středu branky. Na opačné straně v 58. minutě neproměnil velkou šanci Potočný, který po Bosančičově kolmici dloubl míč těsně vedle tyče.

Liberec pokračoval v náporu, ale třetí branku nedal ani v 67. minutě Folprecht, kterého zblízka vychytal Melichárek. Vzápětí šel na druhé straně do brejku Acosta, vytlačil se však do úhlu a pálil jen do Hladkého.

Čtvrt hodiny před koncem se poprvé v libereckém dresu dostal na trávník uzdravený Pilař, který ve Slovanu hostuje z Plzně. Hosté pak přece jen přidali, ale neprosadil se ani střídající Bazeljuk, který hlavičkoval opět jen do středu branky.

Brno potvrdilo, že má s pouhými 14 góly nejhorší útok ligy a podruhé za sebou neskórovalo. Slovan bodoval počtvrté za sebou a se Zbrojovkou neprohrál doma v nejvyšší soutěži už sedm utkání.

Slovan Liberec - Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)

Branky: 26. a 41. Pulkrab. Rozhodčí: Matějček - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Kerbr, Folprecht, Bosančič - Vraštil. Diváci: 3730.

Sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht (82. Havelka) - Oscar (69. Da Silva), Bosančič, Potočný (75. Pilař) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Kratochvíl, Krejčí (60. Pilík), Lutonský (68. Juhar) - Škoda (74. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: Pivarník.