Brno - Téměř polovina českých žen nevyužívá možnost každoročního vyšetření na riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Při preventivní prohlídce u gynekologa je zdarma. Podle Jiřího Slámy z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kvůli tomu je v Česku dvojnásobný počet nových případů proti západní Evropě.

Odborníci proto ověřují možnost testování přítomnosti virové DNA s vysokým rizikem. U některých typů viru je totiž riziko vzniku nádoru vyšší. Studie Libuse se účastní 2400 žen. "V případě potvrzení dosud velmi slibných výsledků bude možné vypracovat nový algoritmus pro vyšetření rakoviny děložního čípku u žen v České republice," vysvětlil Sláma. Podle něj by stačilo testování jednou za tři až pět let, což by mohlo zvýšit podíl vyšetřených žen.

Preventivní prohlídky jsou podle odborníků nezbytné, protože v počátečních stádiích nemá nemoc příznaky. Nejvíc nemocných je ve věku do 35 let, nemoc se ale nevyhýbá ani ženám nad 50 let, které často gynekologa vůbec nenavštěvují.

S virem HPV se setká asi 80 procent žen, většinu infekcí ale zastaví imunitní systém. Cytologické vyšetření, které je součástí preventivní prohlídky, odhalí až buňky vzniklé následkem infekce. Test, který používá studie, hledá genotypy, které jsou pro vznik rakoviny rizikové. Podle předběžných výsledků je asi o třetinu citlivější než cytologie. Podrobnější výsledky studie, kterou dnes v Brně přestavil Sláma na onkologickém kongresu, by měly být známé letos na podzim, další kolo testů je naplánované za tři roky.

Počet nádorů a dalších nemocí způsobených HPV v posledních letech roste. Nejčastěji je spojovaný s rakovinou děložního čípku, stoupá ale také počet nádorů mandlí a kořene jazyka.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je jeho epidemie závažnější než HIV, jde o nejčastější sexuálně přenosnou infekci. Riziko nakažení virem, který z někoho udělá přenašeče a jinému může způsobit i rakovinu, se zvyšuje nezodpovědným sexuálním chováním. Pravděpodobnost nakažení zvyšuje i orální sex.

Proti HPV je dostupné očkování, proočkovanost dívek je v Česku asi 50 procent. Od letošního roku je z veřejného zdravotního pojištění hrazené i třináctiletým chlapcům.

V západní Evropě rakovinou děložního čípku onemocní deset žen ze 100.000, v Česku se týká 15 žen ze 100.000. Výskyt rakoviny děložního čípku se v ČR sice snižuje, ale úmrtnost dosahuje 40 procent. Každoročně lékaři odhalí v Česku asi 1000 nových případů.