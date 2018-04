Neumünster (Německo) - Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont zaplatil kauci ve výši 75.000 eur (1,9 milionu korun) a může okamžitě opustit vazbu v severoněmeckém Neumünsteru. Potvrdilo to dnes generální státní zastupitelství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Politik rovněž úřadům poskytl adresu, na níž bude v Německu pobývat do doby, než úřady rozhodnou o jeho případném vydání do Španělska.

Pětapadesátiletý Puigdemont byl v Německu zadržen 25. března po překročení dánsko-německé hranice na základě evropského zatykače, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Španělsko požaduje jeho vydání kvůli vzpouře a zpronevěře veřejných prostředků tím, že jeho vláda loni uspořádala nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku.

Soud ve městě Schleswig ve čtvrtek odmítl Puigdemonta vydat na základě jeho obžaloby ze vzpoury. Připustil ale jeho vydání kvůli údajné zpronevěře. Rozhodl zároveň o podmínečném propuštění katalánského separatistického vůdce z vazby po složení kauce.

Puigdemont podle svých spolupracovníků ohlásil na dnešních 18:00 SELČ tiskovou konferenci v Neumünsteru. Puigdemont obžalobu Madridu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná. Proti vydání do Španělska se může případně bránit u německého ústavního soudu.