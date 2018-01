Brusel/Madrid - Předseda katalánského parlamentu Roger Torrent a uprchlý katalánský expremiér Carles Puigdemont se dnes setkali v Bruselu, aby jednali o nové katalánské vládě. Na jejího předsedu kandiduje opět Puigdemont, jemuž ale v případě návratu do vlasti hrozí zatčení kvůli obvinění za jeho snahy o nezávislost Katalánska. Není proto jasné, jak se premiérem stane. Místo dnešní schůzky museli Puigdemont a Torrent narychlo změnit, neboť Madrid je nepustil na katalánské zastoupení v Bruselu.

Ke způsobu Puigdemontovy kandidatury na úřad premiéra Katalánska se ale ani jeden z politiků po jejich schůzce v Bruselu nevyjádřil. "Ideální by byla osobní účast," řekl Puigdemont. "Jsou ale i jiné možnosti a žádnou z nich nevylučujeme," dodal katalánský expremiér podle deníku El País. Osobní účast Puigdemonta nevyloučil ani Torrent. "Mou úlohou je naplánovat zasedání parlamentu s kandidátem, kterého bude chtít většina poslanců, a to je premiér Puigdemont," řekl novinářům v Bruselu Torrent.

Španělské úřady dnes až "do odvolání" uzavřely katalánské zastoupení v Bruselu. Důvodem podle deníku La Vanguardia bylo zabránit schůzce Torrenta s Puigdemontem. Katalánské zastoupení v Bruselu je dosud jediné, které španělská vláda po říjnovém převzetí přímé správy nad Katalánskem neuzavřela. Ač šéfa zastoupení Amadeua Altafaje z funkce sesadila, stejně jako celou katalánskou vládu.

"Je to rozhodnutí, které přijala odpovědná osoba, a nezdá se mi špatné," uvedl dnes ráno španělský premiér Mariano Rajoy ve španělském rozhlase. Reagoval na otázku stran plánovaného zásahu proti schůzce Torrenta a Puigdemonta v Bruselu.

Mluvčí katalánského expremiéra Joan Maria Piqué před katalánským zastoupením v Bruselu novinářům řekl, že nebyl vpuštěn do budovy. Podle něj ale španělské úřady nemají právo schůzce zabránit. "Tohle není španělské území, je to území belgické," řekl Puigdemontův mluvčí. Později oznámil, že schůzka se uskuteční v sídle Evropské svobodné aliance (EFA). Puigdemont označil záměr Madridu zabránit schůzce za "nedůstojný".

Puigdemont je s celou svou bývalou katalánskou vládou ve Španělsku obviněn ze vzpoury a v případě návratu mu hrozí zatčení. Zvažuje proto různé možnosti, například že by se o úřad premiéra ucházel prostřednictvím videokonference či delegováním hlasu pro zasedání parlamentu, které se bude podle španělských médií konat zřejmě v úterý. Nejzazší termín pro toto jednání je středa.

Španělská média tento týden spekulovala, že Puigdemont by se mohl tajně vrátit do Barcelony. Na půdě katalánského parlamentu ho totiž policie nemůže zatknout bez souhlasu jeho předsedy. Stanoví to pravidla tohoto zákonodárného sboru, která schválilo jeho předchozí vedení loni v srpnu. Důvodem byl tehdy incident, při němž o měsíc dříve způsobilo pozdvižení v katalánském parlamentu několik španělských policistů, kteří se soudním příkazem hledali důkazy pro korupční kauzu jedné z politických stran.