Neumünster (Německo)/Madrid - Bývalý šéf katalánské regionální vlády Carles Puigdemont byl dnes odpoledne na kauci propuštěn z vazební věznice v severoněmeckém Neumünsteru. Politik bude nyní v Německu i nadále čekat na rozhodnutí tamní justice, zda ho vydá do Španělska v souvislosti s konáním loňského nepovoleného referenda o nezávislosti Katalánska. Španělský nejvyšší soud přijal čtvrteční rozhodnutí německé justice o aktuálním nevydání Puigdemonta s nevolí. Politik po svém propuštění vyzval španělské úřady k dialogu.

Pětapadesátiletý separatistický lídr vyšel z věznice nedlouho poté, co zaplatil požadovanou kauci ve výši 75.000 eur (1,9 milionu korun) a německým úřadům poskytl adresu, na níž bude v Německu pobývat do rozhodnutí o jeho případném vydání do Španělska.

Španělsko požaduje jeho vydání kvůli vzpouře a zpronevěře veřejných prostředků tím, že jeho vláda loni uspořádala nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku. Soud v severoněmeckém městě Schleswig ve čtvrtek odmítl Puigdemonta vydat kvůli údajné vzpouře, ale o tom, zda ho vydá na základě obvinění ze zpronevěry, má teprve rozhodnout.

Zatímco v případě odsouzení za násilnou vzpouru může politik ve Španělsku dostat až 30 let vězení, nejvyšší trest za zpronevěru může být 12 let. Podle pravidel spojených s eurozatykačem, na jehož základě byl Puigdemont v Německu v březnu zatčen při návratu z Finska do belgického exilu, musí španělský soud respektovat podmínky případného vydání stanovené Berlínem.

Justice v Madridu by však stále mohla bývalého katalánského lídra soudit i za jiné trestné činy než zpronevěru, například pokud před německým rozhodnutím o vydání dodatečně rozšíří evropský zatykač o trestný čin vzpoury nižšího stupně (španělsky sedición). Za ten hrozí až 15 let vězení. Německý soud by poté musel posoudit nový zatykač a rozhodovat, zda má tento čin na rozdíl od vzpoury (španělsky rebelión) ekvivalent v německých zákonech, napsal list El Mundo.

Soud v Madridu by teoreticky mohl Puigdemonta soudit za vzpouru i v případě, že jej Německo vydá pouze kvůli obžalobě ze zpronevěry. List ABC s odvoláním na právníky napsal, že existuje možnost odsoudit jej za zpronevěru a po odpykání trestu soudit i za závažnější trestný čin, jehož promlčecí doba je 20 let.

Před budovou vazební věznice v Neumünsteru dnes na Puigdemonta čekaly davy novinářů i několik demonstrantů. Při krátkém vystoupení před zástupci médií politik poděkoval za projevy solidarity a vyzval k dialogu s katalánskými politickými vůdci a okamžitému propuštění svých kolegů dosud zadržovaných ve Španělsku.