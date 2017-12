Madrid/Brusel - Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont dnes vyzval předsedu španělské vlády Mariana Rajoye, aby přijal výsledky nedávných regionálních voleb v Katalánsku, v nichž většinu křesel v parlamentu získaly separatistické strany. Madrid expremiér vyzval k politickému jednání i k tomu, aby umožnil návrat jeho "legitimní" vlády k moci v regionu na severovýchodě Španělska.

"Hlasovací urny promluvily, demokracie promluvila, každý měl možnost se vyjádřit. Na co Rajoy čeká, aby přijal výsledky?" zeptal se v přenosu z Bruselu Puigdemont.

Volby do katalánského regionálního parlamentu vyhráli 21. prosince separatisté. V 135členném zákonodárném sboru obsadí 70 křesel. Většinu ale získali jen díky přepočtu hlasů, který zvýhodňuje venkovské regiony. Ve skutečnosti dostaly separatistické strany jen 47,5 procenta hlasů. Nejvíce voličů podpořilo promadridskou strana Ciutadans. Puigdemontova koalice Společně pro Katalánsko (JxCat) skončila až na druhém místě.

Podle dnešního prohlášení expředsedy katalánské vlády obyvatelé španělského regionu minulý týden při hlasování ukázali, že jsou demokraticky zralí, a vysloužili si právo, aby se jejich země stala samostatnou republikou. Premiéra Rajoye vyzval, aby začal "politicky jednat" se zástupci separatistických stran.

Pětapadesátiletý Puigdemont je v Bruselu od konce října. Utekl tam poté, co ho španělská prokuratura, stejně jako celou Madridem sesazenou katalánskou vládu, obvinila ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost Katalánska. S Puigdemontem jsou v Belgii čtyři jeho exministři a všem hrozí, že po návratu do Španělska skončí ve vazbě. Bývalý vicepremiér Oriol Junqueras, předseda Republikánské levice Katalánska (ERC), další separatistické strany, která se dostala do parlamentu, je ve vazbě ve Španělsku.

Rajoy svolal tento týden ustavující schůzi nového katalánského parlamentu na 17. ledna. Že by se novým katalánským premiérem mohl stát Puigdemont, španělský premiér ale v pátek označil za absurdní.

"Pan Puigdemont si myslí, že může být předsedou katalánské vlády přes internet a whatsapp," kritizovala dnes expremiéra předsedkyně strany Ciutadans Inés Arrimadasová.