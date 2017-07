Druhým dnem pokračoval 28. července v libereckém Vesci jubilejní 25. ročník hudebního festivalu Benátská!. Potrvá do 30. července.

Liberec - Jedním z vrcholů pátečního programu festivalu Benátská! ve sportovním areálu v libereckém Vesci bylo vystoupení slovenské kapely Team. Skupina v čele s populárním zpěvákem Paľem Haberou nabídla za podpory světelného parku několika tisícům fanoušků své hity jako Malá nočná búrka, Nároční, Prievan v peňaženke, Držím ti miesto nebo Život je nuda, jejichž melodické refrény si velká část publika zazpívala s kapelou. Koncert byl jedním z pouhých tří letních vystoupení Teamu.

Na hlavním pódiu dnes vedle Teamu zahrála například kapela Alice s někdejším frontmanem Danem Bártou. Také jejich koncert byl výjimečný, protože v této sestavě vystupuje na festivalech pouze jednou ročně. Mnoha pamětníkům své největší slávy z devadesátých let Alice nabídla své staré hity jako A to tě trochu bolí, Ani náhodou či Ráj se mnou nehledej.

Na stejném pódiu svými hity známými z filmů a televizních seriálů sklidil aplaus Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, průřez celou svoji kariérou nabídl Kamil Střihavka se svou skupinou Leaders. Se staršími písněmi měl úspěch i Marek Ztracený, který si na jeviště pozval zpěvačku Martu Jandovou.

Příznivci tvrdších žánrů se pak kromě Dogy, Harleje, Alkeholu, Root nebo Törru dočkali také nové sestavy kdysi velmi populárního Kreysonu v čele s Láďou Křížkem. V mezinárodním složení v čele s americkým bubeníkem Mikem Terranou a kytaristou Rolandem Grapowem Kreyson připomněl staré hity jako Čarovná noc, Fade out nebo Anděl na útěku.

V odpoledním programu se dnes mimo jiné se svou novou kostýmovou show představila rokenrolová kapela Doctor PP, jejíž zpěvák Petr Pečený je zároveň spolumajitelem festivalu. Nabídla i několik nových písní včetně singlu Bicáky, Tricáky, Kokosáče z připravovaného alba, které by mělo vyjít příští rok na jaře.

"Já to beru tak, že si odpočinu. Je to ta hodina, kdy mě nikdo neotravuje a nikdo mi nemůže zavolat. Každý rok uvažuju o tom, že bych nehrál, protože mám na festivalu spoustu práce, ale pak si říkám, že Doctor PP sem patří," řekl ČTK Pečený.

Hlavní hvězdou letošního ročníku, který se koná do nedělního rána, budou Status Quo. Britská kapela zahraje v Liberci v sobotu krátce poté, co obsadila 25. místo mezi koncertně nejžádanější stovkou světových kapel, kterou vyhlašuje obchodní publikace Pollstar. V minulých letech festival přilákal přes 15.000 návštěvníků. Letos předprodeje napovídají, že by jich mohlo dorazit ještě více. Další informace najdou zájemci na webu festivalu www.benatska.cz.