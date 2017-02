Frankfurt - Francouzská automobilka PSA Group uvedla, že v případě převzetí ztrátového konkurenta Opel dodrží současné dohody s odbory o ochraně pracovních míst v továrnách Opelu. Podle některých analytiků je nicméně stále pravděpodobné, že transakce by časem vedla ke zrušení tisíců pracovních míst, uvedla agentura Reuters. PSA vyrábí vozy Peugeot a Citroën.

Generální ředitel PSA Carlos Tavares v pondělí o dopadech možného převzetí jednal se zástupci evropské závodní rady Opelu a vlivného německého odborového svazu IG Metall. "PSA Group potvrdila svůj závazek respektovat existující dohody ve všech evropských zemích a pokračovat v dialogu se všemi stranami," uvedla dnes firma.

Opel, který sídlí v Německu, je spolu se svou sesterskou britskou značkou Vauxhall součástí největší americké automobilky General Motors (GM). Skupina PSA o plánech na možné převzetí evropských aktivit GM informovala minulý týden.

Opel v rámci kolektivní dohody zaručil zaměstnancům svých německých továren zachování pracovních míst do roku 2018. Slíbil také, že bude do těchto továren minimálně do roku 2020 investovat, upozorňuje agentura AFP.

Podle některých analytiků však PSA nakonec bude muset přikročit k rozsáhlému rušení pracovních míst, aby obnovila ziskovost značek Opel a Vauxhall. "Je to o tvrdé restrukturalizaci v Německu, Británii a Španělsku vedoucí ke zrušení minimálně 5000 pracovních míst ve výrobě. Ve finále budou mít převzaté evropské aktivity General Motors o 20 až 30 procent méně zaměstnanců," uvedli analytici společnosti Evercore.

GM v Evropě zaměstnává kolem 38.000 lidí, z toho zhruba polovinu v Německu. V Británii má GM asi 4500 zaměstnanců, továrny provozuje rovněž v Rakousku, Maďarsku, Polsku a Španělsku.

Evropské aktivity GM jsou od roku 1999 ztrátové. Americká automobilka už v minulosti uvažovala o prodeji Opelu, nakonec se ho ale rozhodla vlastními silami restrukturalizovat. Restrukturalizace zahrnovala propouštění i zavírání továren. Loni ztráta Opelu a jeho sesterské značky Vauxhall klesla na 257 milionů dolarů (6,5 miliardy Kč) z 813 milionů dolarů v roce 2015.