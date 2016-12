Oberstdorf (Německo) - První závod Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu vyhrál Rakušan Stefan Kraft. Vojtěch Štursa obsadil dělené dvacáté místo a Jakub Janda skončil čtyřiadvacátý. Nikdo další z českých reprezentantů do druhého kola nepostoupil.

Kraft si zopakoval předloňské vítězství v Oberstdorfu a připsal si první triumf v sezoně. Na stupně vítězů ho doprovodili Polák Kamil Stoch a další Rakušan Michael Hayböck.

Závod se nepovedl favorizovanému Slovinci Domenu Prevcovi. Sedmnáctiletý lídr Světového poháru prošel do druhého kola se štěstím a nakonec obsadil 26. pozici. Jeho bratr Peter, který obhajuje celkové vítězství na Turné čtyř můstků, skončil desátý. Oba je předčil nejméně známý člen sourozeneckého klanu Cene Prevc, který osmým místem zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře.

Štursa může mít ze své premiéry na Turné radost. V prvním kole skočil 127,5 metru a porazil silného Němce Andrease Wellingera, vítěze pěti závodů Světového poháru. Wellinger se do druhého kola dostal mezi pěti šťastnými poraženými a českému soupeři prohru oplatil - nakonec byl patnáctý.

Jednadvacetiletý Štursa potvrdil roli překvapivé letošní české jedničky, i když neměl při druhém pokusu štěstí na podmínky. Zadní vítr ho obral o metry a s výkonem 125,5 metru se Štursa podělil o dvacáté místo s domácími závodníky Andreasem Wankem a Severinem Freundem.

"Je to fajn, ale trochu mě mrzí to druhé kolo. Nepovedlo se mi, jak jsem si představoval," řekl Štursa Radiožurnálu. Těšil ho postup do druhého kola a body. "To je teď pro mě nejdůležitější, protože to tady bylo strašně těžké," prohlásil s odkazem na k.o. systém i atmosféru v hledišti. "Docela to byly nervy. Nechal jsem se tím ovlivnit, nemohl jsem se dostat do pohody. Byl to těžký závod," uvedl debutant na Turné.

Osmatřicetiletý Janda předvedl dva shodně dlouhé skoky 127 metrů. V prvním kole mu to přineslo 22. pozici a vítězství nad Němcem Piusem Paschkem, po druhém skoku vítěz Turné z roku 2006 klesl o dvě místa.

Roman Koudelka nenavázal na slušný výkon z kvalifikace a v prvním kole předvedl skok dlouhý 119 metrů, což znamenalo konečnou 37. pozici. Jeho německý soupeř Andreas Wank skočil 125 metrů a čtrnáctého muže loňského ročníku Turné vyřadil. Tomáš Vančura, Lukáš Hlava a Jan Matura vypadli už ve čtvrteční kvalifikaci.

Druhý závod Turné čtyř můstků se koná na Nový rok v Garmisch-Partenkirchenu.

Výsledky Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu:

1. Kraft (Rak.) 308,0 b. (139+134,5 m), 2. Stoch (Pol.) 305,2 (137+135), 3. Hayböck (Rak.) 296,2 (135+133), 4. Tande (Nor.) 295,4 (130,5+138,5), 5. Fettner (Rak.) 294,9 (132,5+135), 6. Eisenbichler (Něm.) 293,1 (135+133,5), 7. Žyla (Pol.) 291,9 (133+133), 8. C. Prevc 284,4 (132,5+132), 9. Tepeš 283,2 (133,5+131), 10. P. Prevc (všichni Slovin.) 281,8 (130+135), ...20. Štursa 260,4 (127,5+125,5), 24. Janda 259,5 (127+127), 37. Koudelka (všichni ČR) 115,7 (119).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 27 závodů): 1. D. Prevc (Slovin.) 545 b., 2. Tande 432, 3. Kraft 431, 4. Stoch 403, 5. Eisenbichler 309, 6. Kot (Pol.) 307, ...22. Štursa 87, 32. Janda 28, 34. Koudelka 20, 37. Hlava 11, 48. Vančura (oba ČR) 2.