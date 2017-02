Hamburk - Německý distributor ryb Deutsche See žaluje Volkswagen, protože mu poskytl špatné informace o vztahu k životnímu prostředí u flotily vozů, které si pronajal. Je tak prvním velkým zákazníkem v Německu, který žaluje největší evropskou automobilku kvůli podvodům při emisních testech u vozů s naftovými motory, píše agentura Reuters.

Volkswagen již čelí mnoha soudním sporům s jednotlivými majiteli, regulátory, státy a obchodníky. Mnoho z nich se na základě hromadných žalob koná v USA. Toto je první případ žaloby od firemního zákazníka na domácím trhu automobilky.

Deutsche See si pronajala od Volkswagenu zhruba 500 vozů. Firma uvedla, že se jí nepodařilo dosáhnout s automobilku dohodu o mimosoudním urovnání. Jednání se zadrhla poté, co Volkswagen příslušné manažery nahradil právníky a PR manažery.

Německý bulvární list Bild am Sonntag uvedl, že Deutsche See požaduje 11,9 milionů eur (321,6 milionu Kč). Ve firmě však nebyl k zastižení nikdo, kdo by se k informaci vyjádřil.

"Deutsche See vstoupila do partnerství s VW jenom kvůli tomu, že VW jí slíbil koncept mobility trvale udržitelný a nejvíce přátelský k životnímu prostředí," uvádí se v prohlášení firmy. Deutsche See získala v roce 2010 cenu za udržitelnost dlouhodobého vývoje.

Volkswagen uvedl, že ještě neviděl obvinění a nemůže se k němu vyjádřit.

Předloni v září automobilka přiznala, že po celém světě do asi 11 milionů naftových aut instalovala software umožňující při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Právní spory již stály firmu více než 20 miliard eur a bývalý generální ředitel je vyšetřován německou prokuraturou kvůli podezření z podvodu a z manipulace s trhem.