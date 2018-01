Praha - Kouč Josef Jandač neopomněl v olympijské nominaci nejlepšího extraligového střelce současnosti a útočník Tomáš Mertl je tak v jednatřiceti letech blízko účasti na své první velké akci. Zahrát si v jihokorejském Pchjongčchangu by pro něho znamenalo splnění jednoho ze snů a cílů kariéry.

"Jak jsem se to dozvěděl? Akorát jsme přišli z venku domů a chodily mi nějaké smsky, tak jsem si říkal 'aha, něco se děje'. A pak jsem to zjistil. Mám z toho samozřejmě obrovskou radost. Určitě je to nějaká meta, kvůli které člověk hraje hokej, splněný sen. Každý sportovec o tom sní, že se bude moct zúčastnit olympiády," řekl ČTK Mertl.

Tušil, že má šanci se na sportovní svátek planety podívat a že je jedním z hráčů na pomyslné hraně, což dnes ostatně potvrdil i Jandač během zveřejnění vyvolených hráčů pro boje pod pěti kruhy.

"Vím, že jsem byl na hraně. A je určitě fajn, že se mi povedlo trenéra svými výkony přesvědčit. Extraligu určitě pozorně sleduje, tak si udělal nějaký obrázek a ten si dotvořil během těch dvou reprezentačních turnajů, i když ten první nebyl z mé strany kompletní," připomněl Mertl zdravotní potíže, jež měl během listopadového turnaje Karjala.

"Trenér ví, že splním roli, která se ode mne bude vyžadovat. Možná i to mi pomohlo. Stejně tak i to, jak se nám daří s Plzní. Zase se tím jen potvrzuje to, že když se daří týmu, pomůže to pak v mnoha ohledech i jednotlivcům," odkázal Mertl na výsostné vedoucí postavení Plzně.

A co víc, Mertl je v nominaci společně s Milanem Gulašem, ostříleným parťákem z elitní plzeňské formace. Právě Gulaš vede s pětibodovým náskokem kanadské bodování extraligy před Mertlem. "Už jsme si s Milanem pogratulovali. Je super, že tam tahle plzeňská vazba bude zachovaná," pochvaloval si Mertl.

Mezi gratulanty se sms zprávou připomněl i olympijský vítěz z Nagana Martin Straka, generální manažer a jednatel západočeského klubu, v jehož sbírce je i bronz z olympiády v Turíně 2006. "Poslal mi gratulaci. Počítám, že nějaký rady mi pak dá určitě ještě osobně," smál se Mertl.

Do olympijského turnaje schází ještě měsíc, což je zejména z pohledu hokejisty v rozjeté sezoně hodně dlouhá doba, během níž se může stát ledacos. Mertl si to dobře uvědomuje, ale tam jeho myšlenky v tomto ohledu končí. "Když to přijde, tak to přijde, to je osud. Ale stresovat se tím a myslet na to, aby se něco nepřihodilo, to by byla cesta do záhuby."

Podobné je to i v otázce natěšení na olympijský turnaj či uklidnění z jistoty nominace. "I když bylo zřejmé, že mnozí z nás hrají o olympiádu, pro mě se vůbec nic nemění s tím, že jsem nominovaný. Nijak mě to při hře nesvazovalo," ujistil Mertl.

"Měsíc do olympiády je ještě vážně dlouho. Máme ještě dost zápasů s Plzní a je třeba furt hrát na maximum. Chci prostě úplně každý zápas odehrát co nejlépe a pomoci týmu v každé situaci, ať už je to přesilovka, oslabení, cokoliv. Olympiáda ještě musí z hlavy," doplnil Mertl.