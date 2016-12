Praha - Jen krátkou pauzu obsahoval v období Vánoc rozpis hokejové extraligy. V pondělním 32. kole se odehraje duel vedoucích týmů soutěže, ale Třinec pojede pod Ještěd s jistotou, že ani porážka ho o první pozici nepřipraví. Dojde hned na několik soubojů mužstev ze spodní poloviny tabulky, osmé Vítkovice hostí devátou Mladou Boleslav.

Obhájce titulu Liberec už dal zapomenout na dlouho nepoznanou sérii tří zápasů bez bodového zisku a najel do starých kolejí, když z vystoupení v Pardubicích a v Chomutově vytěžil šestibodové maximum. První setkání na severu Čech v sezoně dopadlo pro domácí neslavně a prohráli 0:3, ale před polovinou listopadu si spravili chuť výhrou 2:1 v Třinci.

Třinečtí už šestkrát v řadě vyhráli, byť třikrát až v prodloužení. "Bodů máme docela dost, ale to nejtěžší nás teprve čeká po novém roce. Tam se bude lámat chleba," zdůraznil zkušený útočník Zbyněk Irgl. Ve vzájemných soubojích v poslední době moc gólů nepadá. V základní hrací době posledních sedmi viděli diváci shodně v součtu tři v pěti případech, ve zbývajících dvou utkáních po čtyřech.

Vítkovice proti Mladé Boleslavi zabojují o první bodový zisk v sezoně, neboť oba předchozí zápasy se Středočechy ztratily. Ostravané za sebou momentálně mají bodovou sérii čítající šest zápasů, když posledních pět dotáhli do remízového konce po 60 minutách hry.

"Je to Bruslařský klub a prezentuje se opravdu bruslařským hokejem. Čekáme kvalitního a těžkého soupeře, kterého bude zdobit především pohyb. My si nesmíme dovolit ohlížet se na předchozí výsledky. Chceme vyhrát, ale to znamená, že si pro vítězství musíme dojít vlastní hrou, znovu maximálně koncentrovanou, bojovnou a obětavou. Jinudy cesta nevede," uvedl pro klubový web trenér Pavel Trnka.

Trápení Mladé Boleslavi pokračuje. Z posledních šesti utkání vyhrál klub jediné a propadá se čím dál hlouběji. Na dvě vítězná vystoupení po sobě čekají Mladoboleslavští marně už od začátku října. "V tabulce sice nejsme na takovém místě, jaké bychom si představovali, jsme ale všichni profesionálové, a pokud budeme makat na maximum a věřit si, rozhodně máme na lepší výsledky," řekl gólman Tomáš Halász.

Stejně jako Vítkovice v dosavadních měřeních sil sezony s Mladou Boleslaví jsou na tom i Karlovy Vary proti Kometě. Energie však k tomu všemu stále uzavírá tabulku a momentálně má na kontě tři porážky za sebou, ačkoliv naposledy v Třinci se při prohře 2:4 neprezentovala špatným výkonem a duel ztratila až v poslední třetině.

Brno po dvou tříbodových výhrách poslední dva zápasy ztratilo v prodloužení a doma s Vítkovicemi v nájezdech. "Všichni jsme makali, dřeli. Dosáhli jsme však jen na bod," konstatoval útočník Martin Erat.

Předposlední Pardubice prohrály pět z posledních šesti utkání. Na desítku ztrácejí osm bodů. A jedenáctý Zlín, který nyní Východočechy čeká, jich má na kontě stejně jako desátá Olomouc. Jenže Dynamo se ne a ne dostat do pohody. Ba naopak. "Když my sami se něčemu vzepřeme, tak v tom nevydržíme. Je to složitá situace. Děláme spoustu věcí špatně, ale hodně jich souvisí s hlavou, není to o tom, že je někdo unavený," prohlásil útočník David Tomášek.

Zlín si naopak počíná čím dál lépe a po černé sérii sedmi zápasů bez bodového zisku dokázal vyhrát pět z posledních šesti utkání. A na pardubický led budou Berani nastupovat s vědomím, že ho dobyli čtyřikrát za sebou v základní době, pokaždé se tak stalo díky těsné jednobrankové výhře.

Hodně důležitý bude i zápas v Plzni. V hale až dvanácté Škody se představí Olomouc, oba celky přitom v tabulce dělí jediný bod. K posunu vzhůru ale potřebují Západočeši Hanáky porazit za tři body, neboť mají v porovnání s nimi horší skóre. Domácí sice vyhráli 11. listopadu v Olomouci, ale první vzájemný duel v Plzni ztratili 5:6 v prodloužení poté, co první třetinu vyhráli jasně 3:0.

Sparta se po šňůře čtyř venkovních utkání, z nichž ztratila pouze porážkou 1:2 v Třinci, vrátí na domácí led do O2 areny a proti Chomutovu si bude moci upevnit pozici v šestce. Z páté příčky má na sedmé Piráty k dobru devět bodů.

Chomutov po sérii pěti zápasů, o jejichž osudu se rozhodlo až v prodloužení či nájezdech, podlehl naposledy doma Liberci 0:3. Oba duely v sezoně proti Spartě dokázal před svými diváky v prodloužení vyhrát, ale poslední čtyři klání na ledě pondělního soupeře prohrál s hrozivým celkovým skóre 1:23.

Zápas Litvínova s Hradcem Králové (3:2 v prodloužení) se předehrával už 18. října kvůli účasti Východočechů na Spenglerově poháru.