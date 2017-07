Silverstone (Británie) - První trénink na nedělní Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Vedoucí jezdec mistrovství světa Sebastian Vettel z Ferrari, který jako první pilot testoval nový typ ochrany hlavy, byl na okruhu v Silverstonu až šestý.

Bottas vyhrál úvodní trénink o 78 tisícin sekundy a potvrdil, že v poslední době má formu. Finský pilot před týdnem ovládl závod v Rakousku a v průběžném pořadí šampionátu mu patří třetí místo. Na vedoucího Vettela ztrácí 35 a na druhého Hamiltona 15 bodů.

Za dvojicí mercedesů se umístili Max Verstappen a Daniel Ricciardo z Red Bullu a teprve za nimi skončily oba vozy Ferrari. Kimi Räikkönen byl pátý a Vettel šestý se ztrátou téměř sekundy a půl na Bottase.

Čtyřnásobný mistr světa Vettel jako první otestoval průhledný plastový štít kolem kokpitu, kterým chce Mezinárodní automobilová federace FIA od příští sezony chránit hlavy pilotů. Původně uvažovala o karbonovém rámu, u něj však hrozilo, že by mohl omezovat viditelnost.

"Vypadalo to velmi dobře, takže jsme zvědaví, co nám k tomu Sebastian řekne," uvedl technický ředitel stáje Williams Paddy Lowe. "Trochu se bojíme možných odlesků, ale to by mělo jít vyřešit. V následujících měsících to budeme testovat i na dalších vozech," dodal.

Výsledky tréninků na Velkou cenu Británie formule 1 v Silverstonu:

První trénink: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:29,106, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,078, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,498, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,836, 5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -1,031, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -1,411.

Druhý trénink: 1. Bottas 1:28,496, 2. Hamilton -0,047, 3. Räikkönen -0,332, 4. Vettel -0,460, 5. Verstappen -0,602, 6. Ricciardo -1,090.