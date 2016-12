Praha - První stupeň ohrožení terorismem, který je v Česku vyhlášen od března, vyjde stát zhruba na 30 milionů korun. České televizi to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). V platnosti by měl zůstat minimálně do jara. Znamená to důslednější ochranu pro elektrárny nebo místa, kde se schází větší počet lidí.

Rozpočet ministerstva vnitra je podle ministra na tento výdaj připravený. "Bude záležet na tom, jestli ta určitá opatření bude potřeba posilovat v průběhu času, ale ta částka je někde kolem 30 milionů korun do příštího jara," řekl ČT Chovanec.

Stupeň jedna v Česku platí od 22. března, kdy ho schválila vláda v reakci na teroristické útoky na bruselském letišti a v tamním metru. V ulicích bylo na dva měsíce nasazeno několik set vojáků, kteří hlídkovali společně s policisty. Společné hlídky skončily v květnu.

Opětovné nasazení armády nyní podle Chovance není aktuální. Pokud by ale musel být vyhlášen druhý nebo třetí stupeň ohrožení, pak je povolání armády dalším krokem. "V současné době zůstává jednička a já se obávám, že zůstane možná celý příští, minimálně první čtvrtletí určitě," podotkl Chovanec.

Česká vláda zavedla čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem letos v lednu. Zavedení stupňů bezpečnosti bylo reakcí na loňské teroristické útoky v Paříži. "Pokud by delší dobu v Evropě nedocházelo k teroristickým útokům, tak je možné uvažovat o tom, že by se stupeň jedna snížil," sdělil ČT premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj není cílem vlády držet zvýšená bezpečností opatření za každou cenu.

Po teroristickém útoku v Berlíně minulý týden se v ČR zpřísnila ostraha některých míst, například vánočních trhů, nádraží nebo obchodních center. Policie také zablokovala vjezdy na řadu frekventovaných míst ve větších městech. Tato opatření potrvají podle dřívějšího Chovancova prohlášení minimálně do 2. ledna.