Praha - První rok eReceptu bude pro lékaře povinný, ale bez pokut. Do roka by měly přibýt také některé požadované funkce, například lékový záznam. Kritizovaný systém navrhovala část poslanců a senátorů opět odložit, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ale raději slíbil rok bez pokut. Receptů na léky se v Česku vydá asi 60 až 70 milionů ročně.

Do systému se do konce roku nestihlo přihlásit několik tisíc lékařů. Těm, kteří žádosti podali, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který systém spravuje, nezvládl jejich dokumenty zpracovat, slíbil benevolentní přístup už minulý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Pokuty hrozily podle něj jen těm, kteří systém bojkotovali. Za nepoužívání eReceptu může být sankce maximálně dva miliony korun.

Nový ministr Adam Vojtěch (za ANO) už předložil zákon, který by měl roční období bez sankcí garantovat. Očekává, že bude schválen v únoru příštího roku. "Pokud by SÚKL zahájil nějaká přestupková řízení, což ale nepředpokládám, veškerá by se zastavila," řekl ministr po svém nástupu do funkce.

Roční období je podle něj také dostatečná doba na další úpravy eReceptu. Měl by automaticky kontrolovat, jestli pacient nebere léky, které mají stejnou účinnou látku, nebo nežádoucí účinky při vzájemném působení. Připravuje se také takzvaný lékový záznam, který by lékaři umožnil vidět soupis všech léků, které pacient užívá včetně těch předepsaných ostatními doktory. Ministerstvo ale musí analyzovat, jaké bude mít právní dopady. Prozatím mohou vidět všechny vydané recepty na své jméno jen pacienti, kteří si vytvoří profil v systému. Nutné je vydání univerzálního přihlašovacího jména a hesla, které lze získat na kontaktním místě CzechPoint.

"Je také otázka, jestli by eRecept neměl umět varovat lékaře, pokud chce předepsat lék, který byl stažen z důvodu závady jakosti a podobně," uvedl dále ministr. Elektronický recept by také měl v budoucnu platit pro léky s opiáty nebo léčebné konopí, které se nyní předepisují na speciálním papírovém receptu s modrým pruhem.

Právě chybějící funkce byly často terčem kritiky eReceptu. Podle ředitele SÚKL Zdeňka Blahuty, který před necelými dvěma týdny z čela ústavu z osobních důvodů odešel, lékový ústav pro žádnou z těch funkcí neměl oporu v legislativě. Také zdlouhavé ověřování lékařů přes Českou lékařskou komoru (ČLK) mohlo být vyřešeno registrem zdravotníků. Zaspalo podle něj hlavně ministerstvo.

Kvůli systému, který je podle nich nevyzkoušený a zatím nepřináší oproti dosavadním papírovým receptům nic navíc, podala ČLK trestní oznámení. Chtějí zjistit, jestli eRecepty nemají korupční pozadí. Povinnost podle nich vedla i k tomu, že někteří zejména starší lékaři ukončili své praxe. Podle ministerstva jich ale bylo 48, což je méně než loni.

Zastánci elektronického receptu tvrdí, že se jím ušetří až 400 milionů korun. Zamezí se výdeji na falšované papírové recepty nebo vydávání léků na recepty, kterým už skončila platnost. Proto lékárníci lékaře vyzvali, ať platnost automaticky prodlužují už při vydání.

Systém eRecept může odbavit až 130 milionů receptů za rok, nyní je to asi 70 milionů papírových receptů. Ministerstvo zdravotnictví počítá se zmírněním povinnosti v situacích, kdy bude výpadek elektřiny či internetu, nebo lékař nebude mít z terénu připojení. Původní řešení, které stálo asi 300 milionů korun, dodala firma Tronevia, která nyní vede s ústavem soudní spor o práva nakládání s aplikacemi. Vytvoření nového systému, jeho čtyřletá podpora a rozvoj stál SÚKL 14 milionů korun, provoz 100.000 korun měsíčně. Povinný měl být eRecept už v roce 2015.