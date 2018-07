Praha - Řetězce Lidl a Kaufland v Česku vyřadí z prodeje do konce příštího roku jednorázové plastové výrobky jako brčka, kelímky, talíře a příbory na jedno použití či vatové tyčinky do uší obsahující plast. Místo nich nabídnou výrobky z alternativních a recyklovatelných materiálů. K podobnému kroku se na začátku června přihlásil i nábytkářský řetězec IKEA.

V dalším kroku plánuje Lidl rušit i používání jednorázových plastových příborů a brček u čerstvých potravin a nápojů určených k okamžité spotřebě.

"Naše strategie v oblasti plastů má jasný cíl - plastům se chceme vyhýbat, snižovat jejich množství a recyklovat je. Vyřazením jednorázových plastových výrobků z naší nabídky přispějeme ke snížení jejich používání," uvedl jednatel Lidlu Michal Farník.

Lidl již na jaře oznámil, že do roku 2025 sníží množství plastů u zboží svých privátních značek o pětinu. Stejný plán potvrdil dnes Kaufland, který patří také pod německou skupinu Schwarz. Zároveň do roku 2025 nabídne veškeré produkty svých vlastních značek jedině v recyklovatelných obalech. "Již dnes snižujeme počet různých plastových obalů. Jedním z příkladů jsou K-Bio-banány, které nejsou baleny v plastových sáčcích, ale opatřeny papírovou páskou. Jen tímto uspoříme ročně přibližně 32 tun obalů," uvedla mluvčí Renata Maierl. Příští rok Kaufland stáhne z prodeje například plastové vatové tyčinky, které nahradí ekologickou alternativou. To samé platí pro plastová brčka a jednorázové plastové nádobí.

Také Tesco nyní reviduje používané obalové materiály v Česku. Vedení britského řetězce v Londýně v květnu oznámilo, že do příštího roku odstraní z prodeje ty obaly, které je obtížné recyklovat. Chce také, s pomocí tamní vlády, vytvořit uzavřený systém pro recyklaci obalů. "Jsou samozřejmě rozdíly v recyklační infrastruktuře mezi ČR a Velkou Británií, což znamená, že vše potřebujeme uzpůsobit místním poměrům. Ihned po té, co dokončíme revizi aktuálního stavu, budeme jednat i s našimi dodavateli," uvedl mluvčí Václav Koukolíček.

Obchody Albert nyní jednají s dodavateli a např. pro plastová brčka hledají přírodní či papírové alternativy, to samé se týká party sortimentu, který by měl být postupně nahrazen ekologickými variantami. V uplynulých týdnech firma také obnovila certifikaci ISO 14000 na systémy environmentálního managementu, což znamená, že prodejny mají propracovaný systém předcházení vzniku odpadů i jejich snižování.

IKEA do roku 2020 ukončí prodej plastového zboží na jedno použití. Firma v červnu oznámila, že v budoucnu hodlá vyrábět jen takové produkty, které bude možné opravit, znovu prodat nebo recyklovat.

Švédský řetězec navázal na nedávné rozhodnutí Evropské komise (EK), která ve snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí, balonků i některých dalších plastových výrobků na jedno použití.