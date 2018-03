New York - Jednička loňského draftu NBA Markelle Fultz odehrál v pondělí první zápas od října a deseti body a osmi asistencemi přispěl k výhře basketbalistů Philadelphie nad Denverem 123:104. Fultz předtím v nováčkovské sezoně stihl pouze čtyři zápasy, po nichž začal léčit poraněné rameno. V prvním startu po pěti měsících a 68 zápasech absence odehrál devatenáctiletý rozehrávač 14 minut a přispěl k prodloužení vítězné série Sixers o sedmý zápas.

Přestože v utkání musel strávit i tři zblokované střely a proměnil jen pět ze 13 pokusů o koš, přičemž jednou vůbec netrefil zařízení, dočkal se od dvacetitisícového hlediště ovací a skandování svého jména "Fultz! Fultz! Fultz!".

"Vlastně jsem si myslel, že vyvolávají Nicka Folese," jmenoval Fultz hvězdného hráče amerického fotbalu, který v únoru dovedl místní klub Philadelphia Eagles k triumfu v Super Bowlu. "Pak jsem to pochopil a bylo to milé," řekl. Rozhodnutí, kdy se vrátí na palubovku, bylo po doléčení jen na něm. "Ráno jsem se probudil a byl to ten správný den. Bylo to celkem vzrušující. Když jsem vstoupil na palubovku, cítil jsem se skvěle," dodal.

Philadelphia s jistotou play off drží čtvrté místo ve Východní konferenci těsně za Clevelandem, k 43. výhře v sezoně přispěl Joel Embiid 20 body a 13 doskoky, Dario Šarič přidal také 20 bodů.

Nuggets se naopak z deváté příčky v Západní konferenci zatím marně snaží protlačit do postupové osmičky. Prohra ve Filadelfii je musí mrzet dvojnásob, protože osmá Minnesota doma nečekaně podlehla slabému Memphisu 93:101. Jeden z nejhorších celků soutěže dovedl k výhře Marc Gasol s 20 body, 10 doskoky a 6 asistencemi.

Dramatickou přestřelku viděli diváci v Charlotte, kde domácí Hornets nejdříve promrhali sedmnáctibodový náskok, ale nakonec porazili New York Knicks 137:128 po prodloužení. K výhře zavelel Kemba Walker, jenž dal v prodloužení jedenáct ze svých 31 bodů. Dwight Howard ho podpořil 23 body a 13 doskoky. V dresu Knicks zazářil životním výkonem rozehrávač Trey Burke, který nasbíral 42 bodů a 12 asistencí.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Charlotte - New York 137:128 po prodl., Detroit - LA Lakers 112:106, Minnesota - Memphis 93:101, Philadelphia - Denver 123:104, Phoenix - Boston 94:102.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Toronto 74 54 20 73,0 2. x-Boston 74 51 23 68,9 3. x-Philadelphia 73 43 30 58,9 4. New York 75 27 48 36,0 5. Brooklyn 74 23 51 31,1

Centrální divize:

1. x-Cleveland 73 44 29 60,3 2. x-Indiana 74 43 31 58,1 3. Milwaukee 73 39 34 53,4 4. Detroit 74 34 40 45,9 5. Chicago 73 24 49 32,9

Jihovýchodní divize:

1. Washington 73 40 33 54,8 2. Miami 74 39 35 52,7 3. Charlotte 75 34 41 45,3 4. Orlando 73 22 51 30,1 5. Atlanta 74 21 53 28,4

Západní konference.

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 74 60 14 81,1 2. New Orleans 74 43 31 58,1 San Antonio 74 43 31 58,1 4. Dallas 73 22 51 30,1 5. Memphis 74 20 54 27,0

Severozápadní divize:

1. Portland 73 45 28 61,6 2. Oklahoma City 75 44 31 58,7 3. Utah 74 42 32 56,8 4. Minnesota 75 42 33 56,0 5. Denver 74 40 34 54,1

Pacifická divize:

1. y-Golden State 73 54 19 74,0 2. LA Clippers 73 39 34 53,4 3. LA Lakers 73 32 41 43,8 4. Sacramento 74 24 50 32,4 5. Phoenix 75 19 56 25,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.