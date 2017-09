Jihlava - Útočník Anatolij Protasenja se stal tím, kdo jako první rozjásal jihlavské fanoušky gólem po návratu Dukly do hokejové extraligy. Položil tak důležitý základ k páteční výhře 4:3 v prodloužení nad Mladou Boleslaví. Rodák z Minsku se zkušenostmi z Kontinentální ligy zároveň zaznamenal svou první extraligovou trefu.

Sedmadvacetiletý obrovitý útočník se prosadil už v páté minutě zápasu. Prokázal pohotovost i šikovnost, když bekhendem prodloužil sražený pokus norského spoluhráče Nicolaie Bryhnisveena "Ta branka byla pro mě taková typická. Od Nicolaie přišlo nahození, jen jsem si odstrčil beka, aby tam nepřekážel, já už jsem to před brankou jen nějak doklepl," řekl Protasenja novinářům výbornou češtinou.

Přestože se narodil v Bělorusku, již v dětství přesídlil do Česka a působil v mládežnických týmech Jihlavy, Mladé Boleslavi či Havířova. Ještě v sezoně 2010/11 oblékal v první lize dres Dukly, pak zvolil návrat do Běloruska. Během ročníku 2015/16 si zahrál i za bratislavský Slovan, před minulou sezonou se vrátil do Jihlavy. "A teď to mám tím gólem za dva tisíce, jak mi hned kluci hlásili. To mě zrovna moc netěší," pousmál se hořce Protasenja.

Domácí rovněž trochu mrzelo, že nedosáhli na všechny tři body, ačkoliv vedli 2:0 a poté ještě nedlouho před koncem základní hrací doby i 3:2. "Jasně, že jsme to chtěli udržet, vždyť zbývaly asi tři minuty do konce. Je to škoda, že jsme pak inkasovali v oslabení na 3:3 a nebodovali naplno," litoval Protasenja.

Jinak ale jeho hokejovou duši zaplavila spokojenost. "Byl to těžký zápas, ale to jsme věděli a chtěli ty body urvat. Odrazili jsme se od našeho posledního přípravného zápasu, který jsme vyhráli. Víme, že Mladá Boleslav má ve svém týmu šikovné hráče," podotkl Protasenja.

"Škoda byla, že jakmile jsme zvýšili v první třetině na 2:0, tak hned v dalším střídání soupeř dokázal snížit. Možná, že o tom, že jsme dnes nezískali všechny body, rozhodlo i to, že před vyrovnávací brankou na 2:2 jsme nastřelili tyčku. Jsme ale rádi i za ty dva," uvedl Protasenja.

Jihlavští fanoušci hned zkraje naznačili, že chtějí být pro Duklu v domácích zápasech pověstným šestým hráčem na ledě. "Celé město žije hokejem, což je jedině dobře. Atmosféru jsem si moc užil já i ostatní kluci. Je paráda, že lidi přišli a fandili. Doufám, že v takovém počtu budou chodit dál," řekl Protasenja.

"Snad viděli, že jsme bojovali. A když se občas něco nepovedlo, tak jsme to nahradili právě bojovností. Dokázali jsme už v přípravných zápasech, že na extraligu máme, nedostávali jsme žádné dardy. Vůči soupeři jsme měli trochu pokory, ale zase jsme nesměli mít příliš mnoho respektu, to na led nepatří. Soupeři jsou lidé, stejně jako my," řekl Protasenja.