Lisabon - Brankář Aleš Hruška dělal, co mohl, blýskl se několika zákroky proti gólovým šancím, ani on ale prohru plzeňských fotbalistů 0:2 v úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na hřišti Sportingu Lisabon nedokázal odvrátit. Gólmana Viktorie mrzel hlavně první inkasovaný gól v nastavení úvodního dějství po zbytečné ztrátě míče.

"Průšvih byl ten první gól. V nastaveném čase prvního poločasu jdeme do nějakého brejku, a když ho nezakončíte, tak to bohužel tak bývá, že brejk jde na druhou stranu. A oni nás z toho potrestali. To je slušně řečeno zbytečná branka," řekl novinářům Hruška.

"Ten gól mě mrzí hodně. Kdybychom vystřelili a šlo to pánubohu do oken, tak se nic nestalo a byl poločas. My jsme to chtěli dohrát, to je těžké někomu něco vyčítat. Ale nemůžeme takový gól dostat. Měl být faul, nebo něco, ale nemůžeme z toho dostat gól," doplnil dvaatřicetiletý brankář.

Hned čtyři minuty po přestávce dostal jeho tým druhý podobný gól. Záložníka Milana Petrželu na hranici faulu obral o balon protihráč, rozhodčí však zákrok nezapískal a Fredy Montero přidal svůj druhý zásah v utkání. Hruška pak zlikvidoval ještě další dvě velké šance Sportingu.

"Když to chytím, tak mě to nějak moc nezajímá. Co bylo nejtěžší? Když to chytíte, tak to tak hrozné asi nebylo. Spíš mě mrzí ty dva inkasované góly," podotkl Hruška.

Litoval, že Plzeň nedokázala na půdě třetího týmu portugalské ligy skórovat, což by jí výrazně pomohlo před domácí odvetou. "Sporting kvalitu dopředu měl, že to asi nebude s nulou vzadu, jsme asi mohli tak nějak tušit. Ale spíš mě mrzí, že jsme nedali gól, že jsme měli nulu na své straně. Myslím, že nějaké příležitosti tam byly," uvedl Hruška.

Jeho tým z pěti soutěžních zápasů jarní sezony třikrát neskóroval. "My jsme ty příležitosti měli, ale nevyužili jsme je v té finální fázi. Krmimu (Michaelu Krmenčíkovi) to sjelo z hlavy, pak měl, myslím, nohou, tam mohl jít taky hlavou. Není to tak, že bychom se tam nedostali. Ale třeba nám chybí půlkrok, i to štěstí, co jsme měli v podzimní části. Teď nám to tam bohužel nepadá tak, jak bychom si představovali," litoval Hruška.

Před domácí odvetou ještě neskládá zbraně. "Můžeme dát gól a zápas bude otevřený. Takže 0:2 ještě není mrtvý zápas, ale bude to těžké. Musíme jim dát góly. Když budeme doma efektivnější, myslím, že se s tím dá něco dělat," dodal Hruška, který v této sezoně chytá za Plzeň v pohárech, zatímco Slovák Matúš Kozáčik v lize.