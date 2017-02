Praha - První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023. Praha chce zahájit v září příštího roku geologický průzkum. Letos v listopadu by měla být vypsána soutěž, v níž najde firmu, která průzkum provede. Město také vypracovalo harmonogram stavby a rozdělilo ji do etap. Novinářům to dnes řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Metro D má ulevit přetížené trase C a spojit centrum se sídlišti na jihu města.

"Stavbě metra D chybí harmonogram. Myslím si, že tento plán je realistický. Budu jej prezentovat na dozorčí radě dopravního podniku (DPP) a chci, aby se tím představenstvo začalo řídit. Termíny, které mám, jsou podle odborníků stihnutelné," řekl Dolínek.

Stavba má být rozdělena do čtyř etap, kdy při první bude proveden geologický průzkum. Báňskému úřadu zamýšlí město průzkum ohlásit v únoru 2018, v srpnu téhož roku má být na stavbě symbolicky umístěna soška svaté Barbory, poté začne průzkum. "Stejným způsobem (ražba průzkumné štoly) postupoval DPP jako investor v případě přístupové štoly Markéta pro zahájení ražby metra A na Vypichu," řekl Dolínek.

V druhé etapě má podle harmonogramu začít výstavba metra mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. "Při zahájení přípravy této etapy v březnu 2017 je dosažitelný termín zahájení stavby v roce 2019," řekl Dolínek. Cílem by pak bylo dokončení a zprovoznění tohoto úseku do roku 2023.

Zároveň s druhou etapou by začala ražba tunelu z Písnice směrem do centra. Tento úsek má být dokončen v rámci třetí etapy. V poslední etapě by pak vzniklo depo v Písnici. "Etapy dvě až čtyři mohou být podle dostupnosti pozemků a stavebních povolení slučovány, nebo i podrobněji členěny," uvedl Dolínek.

Praha potřebuje ještě získat potřebné pozemky pro stavbu. V úterý na jednání rady by mělo vedení města schválit návrh dohody s některými vlastníky pozemků. Dohoda umožní výstavbu v Krči.

Náklady na stavbu z Písnice až na náměstí Míru jsou odhadovány na 50 miliard korun. Město plánuje požádat o peníze z Evropské unie, z níž může získat sedm až devět miliard korun. "Členění stavby do etap může přinést vyšší náklady, ale Praha metro D včetně kvalitní přípravy až na náměstí Míru potřebuje. Jakmile bychom to odkládali do ideálního stavu, vzdalují se tím nejen dotace, ale i existence metra," řekl Dolínek.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Podle odhadů vyjde na 50 miliard korun. Jezdit v něm budou automatizované soupravy bez řidiče. Nedávno otevřené stanice metra A do Motola vyšly na téměř 20 miliard korun.