Melbourne - Čeští tenisté dnes poprvé trénovali na centrálním kurtu v areálu Kooyong Clubu v Melbourne, kde od pátku do neděle odehrají první kolo Davisova poháru s domácí Austrálií. Do úvodních pátečních dvouher nejspíš nehrající kapitán Jaroslav Navrátil nasadí jedničku Jiřího Veselého a nováčka Jana Šátrala.

Český tým nastoupí v Austrálii v oslabené sestavě; chybí mu jednička Tomáš Berdych a hrát nebudou ani Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem. Vedle Veselého s Šátralem figurují ve výběru veterán Radek Štěpánek a dvacetiletý Zdeněk Kolář, který stejně jako Šátral ještě nemá na kontě žádný daviscupový start.

"Když se nic nestane, tak určitě v pátek by začal Jirka Veselý s Honzou Šátralem. Pak se uvidí. Radek, když bude vše v pořádku, bude hrát čtyřhru. A dál? To je ještě strašně daleko," řekl Radiožurnálu Navrátil.

Šátral tak zřejmě prožije ostrou premiéru proti australské jedničce a světové patnáctce Nicku Kyrgiosovi. "Nebudu mít co ztratit, budu moci hrát víceméně v klidu. Nebude se ode mě nic čekat, pokusím se třeba překvapit. Je to lepší než tam jít za stavu 2:2 a být v roli favorita," podotkl šestadvacetiletý Šátral, který je v žebříčku na 157. místě.

Češi kvůli dešti v pondělí trénovali v Melbourne Parku a dnes si poprvé vyzkoušeli centrální dvorec Kooyong Clubu pro 8500 diváků, kde se bude duel s Austrálií hrát.

"Je to historické, pěkné, akorát hrajete na místě, kde je jen centrkurt a nemáte další kurty. Takže je to komplikace v trénování. Jestliže nemáte zázemí tady ani v Melbourne, pořád se musíme stěhovat," řekl Navrátil.

Kurt se Čechům líbí, jediným problémem je vítr. "Viděli jsme plakát, když se tu hrál Davis Cup v roce 1922. Ta historie je tady na každém kroku. Hrál jsem tu exhibici před Australian Open, už nevím, který rok. Ten kurt je trochu pomalejší než na Australian Open. Točí se tu vítr, ale kurt je krásný, velké výběhy. Bude radost na tom hrát," řekl Štěpánek.

"Jde o středně rychlý kurt, míče jsou stejné jako na Australian Open. Nemá být tak velké teplo, jen se tu točí vítr, nejde z jedné strany, to je největší nepřítel tenisu. Jinak vše funguje, plusem je, že kluci v Austrálii zůstali a nemuseli řešit desetihodinový časový posun," dodal Navrátil.

Českou jedničkou bude 54. hráč žebříčku Veselý. Stejnou roli zažil už vloni v červenci ve čtvrtfinále proti Francii či předloni v baráži v Indii. V australské nominaci jsou vedle Kyrgiose Sam Groth, deblový specialista a čerstvý vítěz čtyřhry na Australian Open John Peers a poprvé v kariéře Jordan Thompson, jenž nahradil Bernarda Tomica. O pořadí pátečních dvouher rozhodne čtvrteční los.

Vítěz zápasu mezi Austrálií a Českou republikou se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice USA a Švýcarsko. "Austrálie je mírným favoritem, ale my určitě nejsme předem poraženi. Chceme se vyhnout baráži," řekl Navrátil.

S Austrálií mají Češi bilanci 1:7, vyhráli jen v roce 1975. "Porazit Austrálii u nich doma bude těžký oříšek, ale my uděláme vše pro to, abychom ho rozlouskli," dodal Štěpánek.

Navrátil: Austrálie je mírný favorit, ale my nechceme do baráže

Přestože českým tenistům budou v prvním kole Davisova poháru v Austrálii chybět tři hráči v čele s jedničkou Tomášem Berdychem, podle nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila má oslabený tým na to, aby v klubu Kooyong v Melbourne překvapil a zvítězil.

"Určitě je mírným favoritem Austrálie, hlavně hraje v domácím prostředí. V Davis Cupu nehraje roli žebříček, s tím jsme se už v minulých utkáních setkali. Ale přece jen mají patnáctého hráče světa (Nicka Kyrgiose) a deblistu z první desítky, který teď vyhrál debla na Australian Open (Johna Peerse)," řekl Radiožurnálu Navrátil.

"My jsme však přijeli s tím, že chceme překvapit a určitě předem nejsme poraženi. To jsme nikdy nebyli. Budeme spokojeni, když se domů budeme vracet s jakoukoliv výhrou a vyhneme se baráži," dodal Navrátil.

Vedle Berdycha mu chybějí i Lukáš Rosol s Adamem Pavláskem, jedničkou tak bude Jiří Veselý. Do páteční dvouhry by měl také zasáhnout debutant Jan Šátral a v týmu jsou i veterán Radek Štěpánek a další hráč bez jediného daviscupového startu Zdeněk Kolář.

"Určitě je to nezvyklá situace, když člověk má ten tým zažitý a přijde o tři hráče. Je to na jedné straně určitě špatné, na druhou stranu ale aspoň dostanou šanci mladší kluci, kteří se stejně musí v budoucnu zabudovat do týmu, a to prakticky co nejrychleji," podotkl Navrátil.

"Budou to jejich první zkušenosti. Doufám, že se s tím poperou a budou si toho vážit tak, jak v minulosti bojovali Radek a Tomáš za český tenis, za Českou republiku. Myslím, že půjdou v jejich šlépějích," prohlásil Navrátil.

Jeho svěřenci dnes poprvé trénovali v dějišti utkání na centrálním dvorci Kooyong Clubu. "Je to tu historické, pěkné, akorát hrajete na místě, kde je jen centrkurt a nemáte další kurty, takže je to komplikované v trénování. Jestliže nemáte zázemí tady a nemáme ho ani v Melbourne, musíme se pořád stěhovat. Kdyby tu byl ještě jeden tréninkový kurt, bylo by to optimální. Ale srovnáme se s tím, je to pro obě dvě strany stejné," řekl Navrátil.

"Kurt je středně rychlý, míče stejné jako na Australian Open. Akorát se tu točí vítr, nejde to z jedné strany, to je největší nepřítel tenisu. Ale jinak vše doteď funguje dobře a já doufám, že to tak bude pokračovat," dodal.

Kyrgios se po krachu na grandslamu těší na Davis Cup s Čechy

Po brzkém vyřazení z domácího grandslamu se australský tenista Nick Kyrgios těší na víkendový Davisův pohár s Čechy. V roli jedničky hostitelského týmu nechce v areálu Kooyong zklamat a věří, že týmová soutěž mu pomůže dostat se do pohody a získat ztracené sebevědomí.

Jednadvacetiletá kontroverzní hvězda Kyrgios na Australian Open před dvěma týdny vypadl už ve druhém kole. Nad Italem Andreasem Seppim vedl 2:0 na sety, měl mečbol, ale prohrál. Část fanoušků ho na kurtu vypískala.

"Tento týden pro mě bude dost zásadní, vlastně pro celou kariéru. Věřím, že mě Davis Cup dostane do celkové pohody. Jsem rád s těmahle klukama, trénovat společně a připravovat se, to mě baví. Většinou když jsem sám, mám problém najít motivaci," přiznal patnáctý hráč světového žebříčku.

Ztracený zápas se Seppim ho dlouho mrzel a souhlasil s názory odborníků, že potřebuje najít trenéra. "Mám v hlavě pár potenciálních koučů, ale hledám toho pravého člověka," řekl.

Poté co vyhořel na grandslamu v Melbourne Parku, trénoval v Miami. Hodně mu prý pomohl bývalý skvělý tenista a nynější daviscupový kapitán Lleyton Hewitt. O dlouhodobější koučování Kyrgiose ale někdejší světová jednička nemá zájem.

"Vrátil jsem se domů, do týmového prostředí, na to všechno jsem se těšil. Koleno už mě nebolí, jsem připraven," hlásil Kyrgios před úvodním pátečním soubojem. V něm by měl Kyrgiose vyzvat český nováček Jan Šátral.