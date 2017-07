Vratislav - Ploutvový plavec Jakub Jarolím se na Světových hrách ve Vratislavi stal prvním českým medailistou. Na trati 100 metrů kraul s dvěma ploutvemi a šnorchlem obsadil ve finále třetí místo.

Dvaadvacetiletý Jarolím, český vlajkonoš ze čtvrtečního slavnostního zahájení her, ještě na obrátce vedl. V závěru finálového závodu mu pak sice už docházely síly, ale medailovou pozici udržel. Vyhrál Dmitrij Gavrilov z Běloruska, který byl rychlejší o 53 setin.

"Byla výhoda, že jsem plaval v první dráze, obracel do zdi a neviděl soupeře. Na konci už jsem se jen modlil, aby to bolelo co nejméně. Je to skvělý výsledek, jsem moc šťastný," řekl Jarolím na webu ČOV.

Novojičínský svěřenec trenérky Simony Klapcové tak přidal bronz ze Světových her k titulu mistra světa na padesátce z roku 2013 a třetímu místu ze světového šampionátu před dvěma lety. "Tahle medaile je pro mě nejvíc," dodal absolvent oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.