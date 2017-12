Praha - Jako první česká filmová premiéra roku 2018 vstoupí do kin 4. ledna nové pohádka režiséra Zdeňka Trošky s názvem Čertoviny. Již v průběhu prosince se uskutečnila série předpremiérových představení po celé ČR, na nichž měli diváci možnost pozdravit se s tvůrci a herci. Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. ČTK o tom za tvůrce informovala Uljana Donátová.

V hlavních rolích se představí Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Pekelné osazenstvo doplnil ve filmu Karel Dobrý v roli Lucipera. Haničku hraje Sara Sandeva, jejího milého Jana mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Kopyta Jaromír Nosek, selku Andrea Hoffmannová. V dalších rolích diváci uvidí Davida Gránského, Janu Bernáškovou a Radka Holuba.

"Můj čert je taková zakomplexovaná figura a nemá to v životě jednoduché, je takový trochu zmatený," uvedl představitel Popeláka Jakub Prachař.

Režisér Troška uvedl, že pokračuje v podobě českého pekla i čerta, které lidé znají z pohádek Jana Drdy, Josefa Lady a dalších českých spisovatelů. "Český čert je spíš nešikovný trumbera než zákeřný škodič, rád by se bratříčkoval s člověkem, a pokud mu něco provede, je to spíš úsměvná čertovina než zlomyslnost. Takže opět uvidíme čertiska, nad jejichž snažením dostat hříšné duše do pekla se budeme usmívat," řekl Troška, který se se k čertům vrací poněkolikáté - ať to byly pohádky Z pekla štěstí, Čertova nevěsta či oblíbený čert z Princezny ze mlejna.

Čertoviny vznikly v produkci společnosti Fénix Film producentek Dany Volákové a Michaely Flenerové. Hlavním partnerem je televize Prima.

Troška je znám populárními lidovými komediemi, které trhaly rekordy návštěvnosti; u kritiky však neuspěly. Jeho trilogii Slunce, seno... z 80. a začátku 90. let zhlédlo v kinech 8,4 milionu lidí. Divácky úspěšná byla i jeho série Babovřesky nebo komedie Doktor od Jezera hrochů, kterou vidělo přes půl milionu diváků.

Rozporuplnou bilanci má Troška jako režisér pohádek. Jeho příběh O princezně Jasněnce a létajícím ševci na webu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz získal nadprůměrné hodnocení 70 procent, ovšem dva díly pohádek Z pekla štěstí fanoušci hodnotí spíš negativně. Druhý díl nezachránilo ani hvězdné obsazení v čele s Karlem Gottem v roli Lucifera. "Komedie a pohádka jsou nejtěžšími filmovými žánry. Zlo musí být v pohádce potrestáno, vše musí být průzračně čisté a čitelné. Jak do pohádky začnete cpát psychologii a filozofii, všechno je špatně," prohlásil před časem Troška.