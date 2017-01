Společnost Red House Development stihla v termínu dokončit první část přestavby železobetonového objektu (na snímku z 2. ledna), který měl být původně krajským sídlem komunistické strany a desítky let stál naproti Domu kultury města Ostravy. Takzvaný skelet by měl být do konce roku přebudován na multifunkční dům s kancelářemi i prostory k bydlení. ČTK/Ožana Jaroslav