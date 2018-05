Náchod - První část konvoje americké armády v podvečer opustila Českou republiku. Vojáci jeli přes ČR od úterý a míří z Německa na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. "Poslední armádní vozidlo opustilo Českou republiku na hraničním přechodu v Náchodě dnes v 18:55," řekla ČTK Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.

Přes Česko má tento týden projet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou hlavních částí. První vstoupila do ČR v úterý večer, druhá část vstoupí ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek.

Podle Cyprisové došlo při přesunu přes ČR k jediné komplikaci, a to poruše vozidla z amerického konvoje, které dnes ráno komplikovalo dopravu na dálnici D5 nedaleko Ejpovic na Rokycansku, poblíž sjezdu na Plzeň. Na 67. kilometru ve směru na Prahu byl kvůli tomu dočasně uzavřen pravý jízdní pruh a v místě se tvořily kolony. "Tato technická závada bylo to jediné, co se stalo," řekla ČTK Cyprisová.

První část konvoje byla rozdělena do sedmi proudů, které do země vstoupily zhruba s hodinovými odstupy. Po noclehu ve Staré Boleslavi vojáci dnes pokračovali k hraničnímu přechodu Náchod, přes Polsko pojedou do Pobaltí. Dnes se Českou republikou přesouvalo přibližně 170 vozidel a 330 lidí. Čtvrteční druhá část konvoje má přijet rovněž večer. Má být rozdělena do deseti proudů a vojáci by také měli nocovat ve Staré Boleslavi a druhý den pokračovat dál.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.