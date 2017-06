Praha - Zdravotnictví je důležité volební téma pro téměř tři čtvrtiny lidí. Ukázal to průzkum společnosti SC&C pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Asi 69 procent by podpořilo finanční spoluúčast u běžných a méně závažných chorob, pokud by se tím zvýšila dostupnost nákladné péče. Většina ale jen v případě, že by navýšení nebylo velké. Výsledky průzkumu mezi 500 respondenty dnes asociace prezentovala novinářům.

Pro 26 procent oslovených je zdravotnictví jako téma pro rozhodování koho volit velmi důležité, 48 procent ho označilo za důležité "do jisté míry". K volbám nechodí 12 procent z účastníků průzkumu.

Průzkum se zabýval také financováním zdravotnictví. Změnit systém zdravotního pojištění by pro jeho zlepšení navrhovalo 43 procent respondentů, 38 procent se domnívá, že by bylo třeba u všech medicínských prostředků posuzovat jejich ekonomičnost. Více peněz by do zdravotnictví mělo jít podle 46 procent dotazovaných.

"Potřebujeme definovat proces, kterým budou zdravotnické výkony a prostředky vstupovat do hrazené péče. Lidé by si mohli doplácet vše, co je nad rámec toho," okomentoval výsledky průzkumu odborník na fungování zdravotnických systémů Pavel Vepřek, který působil jako ředitel fakultní nemocnice a v týmu ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09). Ten prosadil zavedení nadstandardů za příplatek, které ale později ústavní soud zrušil.

V současné době je možné si připlácet za léky či zdravotnické prostředky, u péče to možné není. Za určitých podmínek by na to bylo ochotno přistoupit asi 59 procent dotazovaných. "Míra zapojení pacientů je bohužel politicky citlivé téma. Nicméně do budoucna se bez něj zdravotní systém neobejde," domnívá se Vepřek.

Podle něj by kromě toho bylo pro stabilizaci financování zdravotního pojištění třeba také zavést cenovou konkurenci pojišťoven a zlepšit jejich řízení. Doporučuje také reformu fakultních nemocnic, kterou se aktuálně zabývá parlament, elektronizaci zdravotnictví a větší propojení oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Systém je podle něj nutno přenastavit nejpozději do roku 2030, do kdy vzroste počet seniorů o polovinu. Právě oni jsou nejčastějšími chronickými pacienty, na něž se vydají tři čtvrtiny nákladů na péči.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou letos plánovány na 276,59 miliardy korun.