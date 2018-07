Praha - Zájem Čechů o poznávací zájezdy roste. Loni vyrazilo na poznávací zájezd 44 procent lidí z těch, kteří vycestovali do zahraničí. V roce 2013 jich bylo 37 procent. Naopak poptávka po pobytových zájezdech v posledních letech upadá, zatímco v roce 2010 je preferovalo 73 procent turistů, loni to bylo 64 procent. Vyplývá to z pravidelného průzkumu NMS Market Research pro ERV pojišťovnu mezi cestovateli.

Počet lidí, kteří ve svém volnu vyráží za nákupy, klesl za posledních sedm let o deset procentních bodů na 14 procent z lidí, kteří vycestovali do zahraničí. Obliba cyklistických, vodáckých zájezdů či za vysokohorskou turistikou zůstává stabilní, preferuje je pět, dvě a devět procent cestovatelů.

Zvyšuje se také celkový počet dovolených, které lidé v průběhu roku absolvují. V roce 2010 vyrazilo na dovolenou či pobyt dvakrát či třikrát za rok 32 procent lidí, loni to bylo již 41 procent. Čtyřikrát až pětkrát ročně trávilo loni své volno cestováním 12 procent Čechů, před sedmi lety jich bylo o šest procentních bodů méně.

Každoročně roste také podíl lidí, kteří vyrážejí trávit dovolenou do zemí EU. Proti roku 2010 se jejich podíl loni zvýšil z 88 na 95 procent. Mimo Evropu vyrazilo v roce 2010 37 procent cestovatelů, loni 34 procent.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.

Téměř polovinu (47 procent) zahraničních cest Češi absolvovali autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek individuálně. Nejoblíbenější zahraniční destinací bylo loni opět Chorvatsko.