Berlín - Vítězství unie konzervativních stran CDU/CSU je podle průzkumů den před německými parlamentními volbami téměř jisté. Zcela otevřený je naopak výsledek boje o třetí místo a tím i podoba budoucí vládní koalice. Podle dnes zveřejněné ankety institutu INSA by se mohla třetí nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu stát protiimigrační a protiislámská strana Alternativa pro Německo (AfD).

Podle průzkumu agentury INSA by Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterská bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) získaly společně 34 procent hlasů. V pěti anketách z posledního týdne se zisk CDU/CSU pohyboval v rozmezí 35 až 36 procent. Sociální demokracie, kterou do voleb vede předseda Martin Schulz, by podle INSA získala 21 procent hlasů. V posledních sedmi dnech jí ankety přisuzovaly nejčastěji 22 procent.

Zatímco to, kdo skončí na prvních dvou příčkách, se zdá být jasné, pravým volebním dramatem bude boj o třetí místo. Podle dnešního průzkumu agentury INSA se třetí nejsilnější stranou ve volbách stane pravicově populistická strana AfD, která by mohla získat až 13 procent hlasů. Posledních pět zveřejněných průzkumů jí přitom přisuzovalo od deseti do jedenácti procent.

Na čtvrté příčce by nyní skončila strana Levice (11 procent) a na čtvrtém liberální Svobodná demokratická strana (FDP) s devíti procenty. Do parlamentu by se znovu dostali také Zelení (osm procent). Pořadí čtyř menších stran se nicméně v posledních průzkumech značně lišilo.

Dílčí úspěch si může na své konto připsat hlavní protikandidát Merkelové Schulz. V posledních týdnech se mu totiž podařilo výrazně snížit náskok kancléřky v anketě, která srovnávala přímo čelné kandidáty. V aktuálním průzkumu agentury Emnid pro bulvární list Bild by předsedu sociální demokracie v případě přímé volby kancléře podpořilo 32 procent dotázaných, Merkelovou 45 procent. Za poslední měsíc se tak podařilo Schulzovi náskok kancléřky snížit z 29 na 13 procentních bodů.