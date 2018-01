Praha - Tři čtvrtiny deváťáků na konci uplynulého roku věděly, na jakou střední školu by chtěly odejít po ukončení základního vzdělávání. Většina bude zřejmě podobně jako v minulých letech směřovat na maturitní obory. Vyplynulo to z průzkumu, který vypracovala společnost Než zazvoní a jehož výsledky dnes zaslala v tiskové zprávě ČTK. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se uskuteční v dubnu. Přihlášky na školy musí zájemci podat do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou na to měli čas do 30. listopadu.

Zájem o učební obory zůstává podle průzkumu mezi deváťáky nízký. Na obory s výučním listem se chce hlásit zhruba 18 procent žáků, kteří jsou nyní v devátých třídách.

Průzkumu se zúčastnilo 2398 deváťáků. Pokračovat ve studiu na střední škole chtělo 95 procent z nich. Tři čtvrtiny uvedly, že mají v plánu podat alespoň jednu přihlášku na maturitní obor. Největší zájem měly děti o gymnázia a školy, kde se učí informační technologie. Naopak zemědělské a technické školy, podobně jako učební obory se podle autorů průzkumu budou zřejmě opět potýkat s nedostatkem žáků.

Stejně jako loni, kdy se jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory konaly poprvé plošně, se zájemci mohou i letos přihlásit na dvě školy. Z dvou termínů zkoušek se jim bude započítávat lepší výsledek. Na čtyřleté obory se zkoušky uskuteční 12. a 16. dubna, na šestiletá a osmiletá gymnázia pak 13. a 17. dubna. Náhradní termíny pro všechny maturitní obory budou 10. a 11. května. Jednotné přijímačky se nedělají na umělecké obory, kde se tento měsíc konají talentové zkoušky.

U jednotných zkoušek se žákům z obou pokusů bude započítávat lepší výsledek. Testy mohou školy s maturitními obory doplnit vlastními zkouškami v období od 12. do 28. dubna. Na většině škol pak výsledek z jednotných přijímaček bude muset tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to bude 40 procent.

Na obory vzdělání bez maturity se přijímací zkoušky budou konat od 22. do 30. dubna.

Těch, kteří výběr školy nechávají na poslední chvíli, jsou podle zjištění přibližně tři procenta. Podle datové analytičky společnosti Než zazvoní Anety Košíkové začíná rozhodování o volbě střední školy většinou mnohem dříve než v deváté třídě. "Zájem dětí o určitý obor je formován již od útlého věku, výběr konkrétní střední školy pak přichází na řadu v osmé a deváté třídě," vysvětlila.

Informace o škole si žáci při rozhodování o dalším studiu většinou vyhledávají na internetu. Důležitá je pro ně ale i návštěva vybrané školy při dni otevřených dveří. Na podzim takto různé školy navštívilo 67 procent deváťáků. Z těch, kteří to zatím nestihli, by se do nějaké střední školy chtělo v lednu a únoru podívat 78 procent, ukázal průzkum.

V loňském školním roce, ze kterého jsou poslední známé statistiky ministerstva školství, bylo v ČR 1307 středních škol. Do osmých tříd chodilo tehdy 81.975 dětí, zhruba tolik jich je zřejmě teď v devátých ročnících.