Praha - Třetina mladých lékařů před atestací tvrdí, že je školitel na pracovišti nevede řádně a že nemají dostatečný dohled nad svou prací. Vyplynulo to z dotazníku České lékařské komory (ČLK). Vyplnilo ho asi 2000 neatestovaných a čerstvě atestovaných lékařů do 35 let, což je více než pětina této věkové kategorie. Pomoci s výběrem nemocnice či kliniky, kam jít pracovat, jim má projekt Férové pracoviště, který dnes ČLK představila na tiskové konferenci.

"Ptali jsem se, jestli se jim školitel dostatečně věnuje. Jestli ho zajímá, jakým způsobem jsou v postgraduálním vzdělání vedeni. Jak probíhají povinné kurzy. Jestli si na ně školitel najde čas, když potřebují," vysvětlil na dotaz ČTK Jan Přáda z nově vzniklé Sekce mladých lékařů ČLK. Někteří dokonce odpověděli, že svého školitele vůbec neznají. Více než polovina lékařů také neabsolvovala povinné stáže tak, jak měla.

Z průzkumu vyplynulo, že 86 procent mladých lékařů pracuje na celý úvazek. Ve fakultních nemocnicích ale pracuje na částečný téměř každý druhý mladý lékař. Průměrně odpracují 55 hodin týdně, čtvrtina z nich přes 60 hodin a někteří i více než 70 hodin.

Čtyři pětiny z dotazovaných slouží i noční služby, průměr je 4,6 služby za měsíc. "Tři procenta mají i více než osm služeb měsíčně, což je ohrožující na zdraví jak pro ně, tak pro pacienty," řekl Přáda. Pouze polovina z nich má podle průzkumu možnost odejít po noční na dopoledne domů.

"Čistý měsíční plat u mladých lékařů je v průměru 27.500 korun včetně nocí a víkendů, což vychází asi 120 korun na hodinu," dodal. Takřka 14 procent mladých lékařů studuje pro získání titulu Ph.D., u třetiny z nich bylo toto studium podmínkou přijetí do pracovního poměru.

Podle předsedy ČLK Milana Kubka to využívají fakultní nemocnice. "Ukázalo se, že aby fakultní nemocnice ušetřila peníze, jsou mladí lékaři nuceni tvářit se, že jsou budoucími vědci. Ale ve skutečnosti to není nic jiného než cesta, jak je obrat o výplatu," uvedl. Postgraduální studenti jsou totiž placeni ze stipendií škol.

Pracoviště, která jsou k mladým lékařům vstřícná, chce ČLK doporučovat. Podle předsedkyně sekce mladých lékařů ČLK Moniky Hilšerové z dotazníku vzešlo 14 kritérií, která jsou pro mladé lékaře zásadní. K těm se pak vyjádří nemocnice, které chtějí získat označení Férové pracoviště.

"Nemocnice se bude moci sama nominovat. Ale nebude moci hodnocení získat, pokud se k tomu někdo z tamních mladých lékařů nevyjádří," vysvětlil Přáda. Na konci prázdnin chce ČLK otestovat nové rozhraní pro hodnocení, poté osloví jednotlivé nemocnice. Výsledky chce představit na podzim.