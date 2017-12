Praha - Třetina lidí vůbec nekupuje vánoční stromek. Cukroví na svátky naopak peče 75 procent českých domácností, pouze tři procenta Čechů cukroví vůbec nejí. Například vánočku však až 30 procent lidí kupuje v obchodě a 19 procent ji dostává od příbuzných. Vyplynulo to z průzkumu řetězce Tesco.

Tři čtvrtiny lidí za vánoční dárky plánují letos utratit stejně jako v loňském roce. Nejčastěji jde o částku 3000 až 5000 Kč, tu plánuje utratit 31 procent lidí. Téměř třetina (28 procent) pak utratí dokonce částku do 10.000 korun. Více za dárky utratí ženy než muži.

Nejčastěji lidé obdarovávají své blízké kosmetikou (65 pct), oblečením (58 pct) a hračkami (48 pct). Nejvíce lidí si pod stromečkem přeje nalézt hotovost (40 pct) a oblečení (35 pct). Muži touží především po elektronice, ženy po pobytových zájezdech, knihách, poukázkách na nákup různého zboží nebo produktům do domácnosti. Vánoční svátky tráví většina lidí doma (85 pct), na hory míří jen tři procenta Čechů.

Zatímco každá čtvrtá žena už má dárky nakoupené od října, čtvrtina mužů je naopak hodlá řešit až na poslední chvíli, ukázal aktuální průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.

V listopadu a prosinci nakupuje dárky 64 procent lidí. Pár dní před Vánocemi vyráží do obchodů téměř 15 procent lidí, 13 procent nakupuje v průběhu roku. Dvě procenta lidí vánoční dárky nekupují a 0,2 procenta nakupují ve slevách po svátcích.

Každá pátá žena se inspiruje dopisy pro Ježíška, muži zase preferují přímo se zeptat, co by si jejich blízcí přáli. "Nejvíce ale o našich vztazích vypovídá přece jen to, zda se spolehneme na to, že obdarovaného dobře známe, a trefíme se mu do vkusu. Nákupy takto řeší každý druhý, možná trochu překvapivě častěji muži než ženy. Ty se zase častěji spoléhají na různé tipy na dárky, které nachází v časopisech a na internetu," dodal analytik Home Credit Roman Müller.