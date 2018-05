Praha - Zhruba rok po začátku platnosti podporuje zákaz kouření v restauracích 71 procent Čechů. Proti je zbytek, rozhodně ho odmítá 12 procent lidí. Zjistil to květnový průzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který udělala ve spolupráci s agenturou Ipsos. Odpovídalo v něm 1080 lidí. Dnes to zástupci těchto organizací uvedli na tiskové konferenci. V Poslanecké sněmovně je nyní návrh na zmírnění zákona.

Podle průzkumu kouří v Česku přibližně čtvrtina lidí. "Dvacet osm procent kuřáků je silně proti tomu, že se nesmí kouřit v restauracích," řekl ředitel Ipsos Central Europe Radek Jalůvka. Kuřáci si více podle průzkumu uvědomují, že zapálenou cigaretou omezují svobodu nekuřáků. Zatímco před šesti lety to přiznávalo 28 procent kuřáků, letos jejich podíl stoupl na 41 procent.

Záznam videoopřenosu z TK:

Za sníženou spotřebou čepovaného piva, na kterou upozorňují pivovary, podle průzkumu nestojí zákaz kouření, ale preference mladších spotřebitelů, kteří dávají přednost míchaným nápojům s tvrdým alkoholem. "Sedm procent lidí nám odpovědělo, že konzumuje piva trošku víc než před rokem," uvedl Jalůvka. Více než čtyři pětiny respondentů uvedly, že konzumují stejné množství piva jako před rokem, 11 procent ho konzumuje méně. Pivo je také nahrazováno vínem nebo nealkoholickými nápoji. "Pro generaci Z není tak sexy pít pivo," dodal Jalůvka. Generací Z se označují lidé narození od druhé poloviny 90. let.

Lidé podle průzkumu chodí do restaurací častěji než před třemi roky. Návštěvnost se zvýšila hlavně kvůli zákazníkům, kteří chodili v minulosti do občerstvovacích zařízení výjimečně, z velké části jde o nekuřáky.

Lidem nejvíce v restauracích vadí nekvalitní obsluha a nekvalitní jídlo a pití. Zvýšila se nevole proti pachům z kuchyně, 44 procentům kuřáků vadí nemožnost si zapálit.

Průzkum se nezaměřoval na rozdíl mezi podporou zákazu na vesnicích a ve velkých městech. Podle Denisy Hejlové z UK se však podle starších šetření nezjistil větší rozdíl. "Nebylo naším cílem říct, jestli na Prachaticku je to méně nebo více," dodal Jalůvka.

Agentura zpracovala i další studii pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR, ve které odpovídali provozovatelé 301 restaurací a barů. Z výsledků plyne, že 21 procent provozovatelů trápí zákaz kouření, osm procent uvedlo, že by jim zrušení zákazu pomohlo. Úplné výsledky chce agentura zveřejnit později.

Poslanecká předloha zmírnění zákazu kouření, za níž stojí Marek Benda z ODS, by přinesla možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů, v nichž se nepodává jídlo, by se mohli rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

O zrušení úplného zákazu kouření v restauracích rozhodoval v dubnu z podnětu skupiny senátů Ústavní soud, ponechal jej v platnosti. Zrušil ale zákaz pití alkoholu u činností, při nichž by člověk mohl ohrozit sebe sama, a zúžil zákaz prodeje tabáku a alkoholu na akcích pro děti.