Praha - Volby do Sněmovny by na přelomu září a října vyhrálo hnutí ANO s 27,7 procenta hlasů, shodně kolem 12 procent by získali komunisté a sociální demokraté. Na čtvrté místo se v průzkumu agentury STEM/MARK vyhoupla Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, do Sněmovny by se dostali ještě občanští demokraté, Piráti, TOP 09 a lidovci. Jít k urnám chce určitě téměř polovina voličů. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila Mladá fronta Dnes (MfD).

Průzkum ukázal, že ze zhruba pěti milionů lidí, kteří hodlají volit, víc než milion zatím neví, pro koho bude hlasovat. "Nejde jen o to, že čtvrtina voličů neví, komu dají hlas. Ale další polovina z nich dnes dokonce ještě není schopna nějaké konkrétní strany zvažovat. To může výsledek voleb hodně ovlivnit," uvedl ředitel výzkumu STEM/MARK Pavel Šimoník. K volbám chce jít určitě 49 procent z dotázaných, spíše pro účast se vyslovilo dalších 19 procent.

Možný volební zisk ANO v posledních měsících i podle jiných průzkumů klesá, hnutí má ale stále výrazný náskok před komunisty s 11,9 procenta i ČSSD s 11,7 procenta. Možný vstup Pirátů do Sněmovny potvrdila už třetí agentura za sebou a zvyšuje se podpora SPD. Okamurovu stranu by si podle aktuálního průzkumu vybralo 9,2 procenta hlasů, Piráty 7,4 procenta. To je zhruba stejně jako ODS se 7,5 procenta hlasů. Pětiprocentní práh pro vstup do Sněmovny by překročila ještě TOP 09, kterou by volilo 6,7 procenta, a KDU-ČSL s 5,8 procenta.

Bez poslanců by zůstali Zelení s 3,3 procenta i Starostové a nezávislí (STAN) s 2,9 procenta. Právě STAN by mohli pomoci nerozhodnutí voliči, protože mezi váhajícími mají sedm procent, píše deník.

Celkem 1046 účastníků průzkumu také odpovídalo na otázku, podle čeho se u voleb rozhodují. Víc než třetina uvedla volební program, zhruba čtvrtina zaměření a orientaci strany, 17 procent osobnosti na kandidátce. Skoro desetina lidí volí určitou stranu ze zvyku nebo tradice.

Za premiéra by si 26 procent lidí přálo šéfa ANO Andreje Babiše, 11 procent Okamuru a desetina volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka. Případné trestní stíhání premiéra by vadilo šesti z deseti Čechů. Kvůli případu farmy Čapí hnízdo vydala Sněmovna ke stíhání na začátku září Babiše.

Průzkum se uskutečnil mezi 28. zářím a 2. říjnem.