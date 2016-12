Praha - Novoroční předsevzetí do roku 2017 si plánuje dát zhruba třetina Čechů, hlavně ti mladší ve věku do 29 let. Předsevzetí se obvykle týkají zdravějšího životního stylu, převažuje touha začít hubnout a jíst zdravěji. Pouze pětina lidí však předsevzetí dodrží. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro síť výživových poraden Naturhouse.

Novoroční předsevzetí si někdy dala více než polovina lidí, častěji ženy a mladší ročníky, především vysokoškoláci. Nejdéle vydrží předsevzetí spojená s rodinou, nejrychleji lidé vzdávají přání přestat kouřit. Ženy svá předsevzetí vzdávají dříve než muži, téměř třetina během prvních několika dní.

Z těch, kteří si předsevzetí dávají, chce 46 procent v příštím roce zhubnout, 44 procent zdravě jíst a 41 procent více sportovat. Lidé se také chtějí méně stresovat, pětina dotázaných chce vydělat více peněz a zhruba stejný podíl lidí si plánuje dopřát více odpočinku. S kouřením chce skoncovat 15 procent Čechů.

Mezi pohlavími ani věkovými kategoriemi nejsou výraznější rozdíly. Ženy však chtějí o něco častěji zhubnout, muži naopak více plánují omezit pití kávy. Třetina vysokoškolsky vzdělaných lidí chce najít rovnováhu mezi prací a volným časem a 40 procent vyučených touží vydělat více peněz.

Průzkum také potvrdil, že Češi o Vánocích více jedí a pijí. "Průměrně Češi přes Vánoce přiberou dvě až pět kilogramů a trvá pak i několik měsíců dostat se na původní váhu," uvedla hlavní výživová poradkyně Naturhouse Věra Burešová.

Průzkumu se na internetu zúčastnilo 500 lidí ve věku 15 až 59 let.