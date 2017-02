Praha - Nejvíce obtěžuje Čechy reklama v televizi, na internetu a v podobě letáků do schránek. V posledním roce vykazují růst přesycenosti reklamou především sociální sítě, internet a televize. Reklamě nevěří 72 procent populace. Vyplývá to z z posledního výzkumu České marketingové společnosti Češi a reklama 2017.

"Nejpopulárnější formou reklamy zůstávají ochutnávky a prezentace produktů, a to především mezi ženami. Čísla říkají, že téměř dvě pětiny populace by uvítaly více ochutnávek a prezentací výrobků přímo v místě prodeje," uvedl viceprezident asociace POPAI CE Daniel Jesenský.

Příliš mnoho reklamy je podle 82 procent respondentů na TV Nova, dle 75 procent pak v TV Prima. Internetová reklama vadí 60 procentům lidí, inzerce na sociálních sítích vadí 44 procentům Čechů. Letáky v poštovních schránkách nechce 58 procent populace.

Reklamě nevěří 72 procent populace - vůbec jí nevěří 21 procent a spíše nevěří 51 procent. Průzkum ale ukázal, že nedůvěra v reklamu se dlouhodobě snižuje. V roce 2014 uvedlo 29 procent lidí, že reklamě vůbec nevěří. Devíti z deseti Čechů vadí nejvíc přerušování pořadů reklamními bloky. To, že reklama manipuluje lidmi, si myslí 84 procent populace.

Naprosto zakázat by si lidé nejčastěji přáli reklamu na cigarety, s tím souhlasí 37 procent populace, naprostou volnost by naopak ponechalo 28 procent Čechů. Sexuální a erotické motivy vadí v inzerci 31 procentům lidí. Náboženské motivy v reklamě by zakázalo 27 procent Čechů. "Dlouhodobá tolerance se projevuje u reklamy na pivo, víno a volně prodejné léky," uvedl David Říha z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Reklamu na pivo by zakázalo jen osm procent populace.

Za vítaný zdroj informací považuje reklamu 41 procent české populace, častěji přiznávají pomoc reklamy ženy a lidé, kteří tráví více času na internetu. V posledních letech nedošlo k výrazným změnám.

Výzkum Češi a reklama probíhá od roku 1993. Letos se ho zúčastnilo 1040 respondentů.