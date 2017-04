Londýn - Mírná většina Britů se domnívá, že rozhodnutí opustit Evropskou unii bylo špatné. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov, který dnes zveřejnil britský server The Independent. Podle dalšího průzkumu ankety by nicméně konzervativci, kteří takzvaný brexit podporují, mohli v nadcházejících předčasných volbách dostat až 45 procent hlasů. Rozhodnutí vypsat referendum o brexitu v jednom ze svých vystoupeních po odchodu z funkce obhajoval expremiér David Cameron.

Zatímco 43 procent oslovených Britů označilo v průzkumu agentury YouGov plánovaný odchod své země z Evropské unie za správnou věc, 45 procent se domnívá, že rozhodnutí odejít ze svazku s dalšími 27 evropskými zeměmi bylo špatné. Dvanáct procent dotázaných si není jistých, zda šlo o dobré, či o špatné rozhodnutí.

Průzkum agentura YouGov provedla několik dní poté, co britský parlament schválil návrh premiérky Theresy Mayové na uspořádání předčasných voleb. Konat se mají 8. června. Předsedkyně vlády nutnost hlasování o novém složení parlamentu zdůvodnila nejednotou ohledně brexitu v zákonodárném sboru.

Podle dalšího průzkumu agentury YouGov, který dnes zveřejnil list The Times, by nyní Konzervativní strana premiérky Mayové, která brexit podporuje, získala ve volbách 45 procent hlasů. Opoziční labouristé by si připsali 29 procent hlasů, deset procent hlasů by získali Liberální demokraté a sedm procent Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP).

Odchod z EU Británie oficiálně zahájila 29. března, kdy premiérka Mayová záměr dopisem oznámila předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. V loňském referendu se pro brexit vyslovilo 52 procent hlasujících.

Bývalý premiér Cameron ve středu na konferenci v Thajsku, což bylo jedním z mála veřejných vystoupení po jeho loňském odchodu z funkce, obhajoval své rozhodnutí vypsat referendum o brexitu, za které je často kritizován. Lidové hlasování o členství v EU podle něj ukončilo debaty, které "otravovaly" britskou politiku. Cameron rovněž přiznal, že lituje dopadů hlasování na svou kariéru. "Samozřejmě lituji osobních důsledků," řekl. "Práci premiéra jsem miloval," dodal.