Praha - Sestavení vlády by měl prezident svěřit podle tří pětin Čechů někomu jinému než premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury Median, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Předčasné volby by se podle většiny lidí měly konat jen až po vyčerpání všech tří pokusů o sestavení vlády.

Prezident by měl pověřit jednáním o vládě jiného člověka než zatím neúspěšného šéfa ANO podle 61 procent účastníků průzkumu. Zhruba třetina lidí by nechala vyjednávat Babiše.

Při výběru z dosud zmiňovaných variant složení vlády jsou Češi rozpolcení. Ani jedna sestava nemá nadpoloviční podporu veřejnosti. Největší podíl lidí by byl pro vládu ANO s ČSSD za podpory komunistů, o níž bude Babiš v příštích dnech opětovně jednat, nebo pro úřednickou vládu. Tyto dvě varianty by shodně volilo 37 procent dotázaných. Nejmenší podíl příznivců má vláda ANO s přímou účastí komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to 32 procent.

I voliči ANO jsou ohledně složení vlády nerozhodní. Spolupráci hnutí s ČSSD za tolerance KSČM by dalo přednost 52 procent z nich, mírně větší podporu - 55 procent - má menšinová vláda ANO podporovaná SPD a KSČM. Z voličů sociálních demokratů by dalo 57 procent přednost vládě ANO a ČSSD za podpory KSČM. Žádná z ostatních variant neměla u příznivců ČSSD nadpoloviční podporu.

Předčasné volby by si hned vybralo místo dalších jednání o vládě jen 20 procent lidí. Většina - 55 procent - by vyčerpala všechny pokusy o sestavení vlády, a až po jejich neúspěchu přistoupila k volbám.

Median průzkum dělal v posledních dnech - mezi 11. a 13. dubnem. Zúčastnilo se ho 1018 lidí starších 18 let.