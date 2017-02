Praha - Na více než polovině středních škol mají studenti výuku mediální výchovy maximálně 10 vyučovacích hodin za celou svou školní docházku, tedy 2,5 hodiny ročně. Na šesti procent středních škol se mediální výuka neučí vůbec, ačkoli je součástí Rámcového vzdělávacího programu, a tudíž povinná. Většina zástupců středních škol přitom považuje výuku za důležitou pro rozvoj kritického myšlení studentů. Ukázal to průzkum agentury MEDIAN ve 132 středních školách, který dnes zveřejnila společnost Člověk v tísni.

Ve dvou třetinách škol se podle průzkumu vyučující nezúčastnili žádného kurzu výuky mediální výchovy a ve třech čtvrtinách škol si učitelé vytváří své individuální plány výuky, přičemž v polovině škol chybí hodnocení jejich naplnění.

Mediální výchova by měla studentům pomoct vytvořit si kritický vztah k informacím z médií a nových komunikačních technologií. Za její hlavní úlohu označilo 47 procent zástupců gymnázií rozvoj kritického myšlení mladých lidí. Pětina zástupců odborných škol vnímá jako hlavní cíl mediální výchovy naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace. "Žijeme ve světě, kde se propaganda a manipulace staly součástí mediálního prostoru. Pomáhat studentům se v této informační mlze zorientovat, je nelehkým úkolem učitelů - rizik je mnoho a výsledek nejistý," uvedl předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Michal Řezáč.

Ve většině škol se mediální výchova učí v několika předmětech, nejčastěji v občanské výchově nebo základu společenských věd, v českém jazyce a informatice. Mezi různými typy škol jsou ale rozdíly, které jsou dány různými Rámcovými vzdělávacími programy. Čtvrtina gymnázií nabízí mediální výchovu jako volitelný předmět, zatímco na středních odborných školách a učilištích tuto možnost nabízí jen tři procenta z nich. Na 14 procentech gymnázií a pěti procentech středních odborných škol je mediální výchova povinný samostatný předmět.

Především na gymnáziích pociťují učitelé podle průzkumu nedostatek materiálů ke konkrétním tématům výuky. Dvě třetiny by přivítaly audiovizuální materiály. Skoro polovina má zájem také o komplexní metodické příručky a dílčí tištěné materiály. Necelá třetina škol by ocenila školení k výuce mediální výchovy. V průměru by se ho účastnily čtyři vyučující.

Výzkum se konal na přelomu ledna a února 2017 a zúčastnili se ho zástupci gymnázií, středních odborných škol a učilišť ze všech regionů ČR.