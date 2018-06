Praha - Většina Čechů považuje za ideální rodinu se dvěma dětmi, které se narodí dva až tři roky po sobě. Myslí si to téměř tři čtvrtiny Čechů. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro internetový obchod Špuntík.cz. Podle něj si také lidé často uvědomují současný trend těhotenství v pozdějším věku, většinou ho ale nevnímají jako problém.

Průzkumu se tento měsíc zúčastnilo 510 lidí ve věku 18 až 45 let. Dvě děti by chtělo mít 73 procent z nich. Pro jedno dítě je zhruba sedm procent dotázaných a tři děti považuje za ideální kolem 14 respondentů. K zakládání rodiny jsou zdrženlivější lidé ve městech. V Praze si přeje mít jediného potomka 14,5 procenta lidí.

Ve věkové skupině mezi 26. a 35. rokem života, kdy lidé zakládají rodiny nejčastěji, si asi osm procent Čechů myslí, že nejlepší je být bezdětný. Téměř polovina dotázaných v tomto věku uvádí, že chce založit rodinu do tří let. Asi 70 procent jich přitom uvedlo, že ví o případných rizicích pozdního těhotenství. Nejméně informací o klesající plodnosti po 35. roce života mají podle průzkumu lidé bez maturity a muži.

Podle 35 procent Čechů je nejvhodnější věkový rozdíl mezi sourozenci dva až tři roky. Alespoň jedno dítě chce mít osm z deseti bezdětných. Po narození prvního dítěte ale touha po dalších potomcích klesá. Druhé dítě si přeje 36,5 procenta rodičů s jedním potomkem. Víc než dvě pětiny jich už možnost dalšího početí ani nezvažuje. Třetí dítě pak plánuje asi pětina rodin se dvěma potomky.

Obecně platí, že další dítě chtějí spíš muži, kteří po vícečlenné rodině touží ve 40 procentech případů, uvedli autoři průzkumu. U žen se přání dalšího potomka objevuje méně často, a to v asi třetině případů.

Tři čtvrtiny respondentů starších 35 let se cítily být na dítě příliš staré, zatímco polovina lidí do 25 let se zase považuje za příliš mladé. Hlavním důvodem, proč dnes páry často odkládají založení rodiny, jsou podle autorů průzkumu jejich nepříznivá finanční situace či nedořešené bydlení. Časté jsou i psychologické motivy jako nedůvěra ve vlastní schopnost zajistit dítěti dobrou životní úroveň nebo přesvědčení, že současný svět není dobrým místem pro život příštích generací, ukázal průzkum.

Za poslední čtvrtstoletí se podle údajů Českého statistického úřadu výrazně změnil věk matek. Zatímco v roce 1991 měly první dítě nejčastěji ve 20 letech, v roce 2016 bylo nejvíce matek ve věku 30 let. Ve všech regionech také vzrostl počet dětí narozených mimo manželství. Nejvíce je jich v Karlovarském kraji (64,4 procenta), následuje Ústecký kraj (64,2 procenta). Podle aktuálního průzkumu STEM/MARK si tři čtvrtiny dotázaných myslí, že sňatek není podstatný.