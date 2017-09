Praha - Hybridní televizi sleduje v Česku téměř 1,33 milionu diváků z více než dvou milionů, kteří si v průměru denně zapnou televizi. Do Vánoc by se mohl počet uživatelů HbbTV zvýšit na více než 1,5 milionu. Hybridní TV aktivně využívá asi 60 procent z těch, kteří tu možnost mají. Uvedl to ředitel nových médií FTV Prima Daniel Grunt s odkazem na srpnový průzkum Primy na celém tuzemském TV trhu.

Podle Grunta popularita využívání hybridní televize, která propojuje svět klasické televize s internetem, obecně narůstá. Návštěvnost kanálů FTV Prima zde meziročně vzrostla o 91 procent, zatímco konzumace videí v archivu vzrostla o 136 procent. Tzv. červené tlačítko na dálkovém ovladači využívají z 58 procent lidé mezi 25 a 54 lety, a to hlavně vysokoškoláci a absolventi vyšších odborných škol.

Divákovi se prostřednictvím vysílání hybridní televize na obrazovku dostávají doplňkové informace nebo nabídky, na které může prostřednictvím internetového připojení v přijímači zareagovat. Může tak mít například přístup do archivu pořadů, rozšířeného programového průvodce nebo ke zpravodajství. Během televizní reklamy může přímo objednat nabízené produkty nebo služby.

Nejsledovanější pořady na HbbTV jsou aktuálně vlajkové seriály Primy Kapitán Exner, Ohnivý Kuře a Modrý kód, u těchto pořadů tvoří sledování přes HbbTV až čtvrtinu z celkového počtu přehrání videí. Akviziční pořady a dětský obsah mají vyšší podíl zhlédnutých videí v HbbTV než na portálu iPrima.cz.

Počet inzertních kampaní přes HbbTV se více než zdvojnásobil ze 41 na letošních 96 objednaných kampaní. Úspěšnost reklamních formátů i přes vyšší četnost kampaní neklesá, a stále se tak drží výrazně výše než je obvyklé u internetových kampaní.

Hybridní televizní vysílání nabízí vedle Primy i Česká televize, Nova nebo TV Barrandov. Internetová jednička Seznam.cz se prostřednictvím hybridního vysílání dostala se svým video serverem Stream a zpravodajským serverem do základní programové televizní nabídky.