Praha - České děti se účastní zájmových aktivit v kroužcích častěji než jejich vrstevníci v jiných zemích. Potvrdil to letošní průzkum agentury Ipsos pro firmu Profi Credit mezi Čechy, Slováky, Bulhary a Poláky. Své děti podle něj do kroužků posílají dvě třetiny českých rodičů, zatímco například na Slovensku je to polovina. Většina Čechů vnímá mimoškolní aktivity dětí v kroužcích jako důležitou součást vzdělávání a výchovy.

Mezi nejpopulárnější patří v Česku podle výzkumu sportovní a umělecké kroužky. Na nějaký sport posílá své děti zhruba polovina českých rodičů, přičemž z uměleckých aktivit nejčastěji hrají děti na hudební nástroj nebo chodí na kroužek keramiky, která v jiných zemích není tolik oblíbená jako v ČR. Ani další v Česku klasické kroužky, mezi které patří například hra na hudební nástroj a dramatická výchova, nejsou podle autorů průzkumu jinde ve světě příliš běžné. Většina dětí v zahraničí navštěvuje spíše sportovní kluby, vyplynulo z průzkumu.

V ČR není neobvyklé, když dítě po škole navštěvuje během týdne kroužky různého zaměření, v různých dnech střídá třeba sportovní, výtvarné, hudební nebo divadelní aktivity. Kroužky nabízejí samotné školy, domy dětí a mládeže i zhruba tři čtvrtiny mateřských škol. Hudební a jiné umělecké vzdělání mohou děti získat na základních uměleckých školách. Ve školkách a školách jsou nejčastější kroužky angličtiny, sportu, hry na flétnu nebo tance. Ze školek, které je v nabídce mají, je pětina poskytuje zcela zdarma. Ve školách se většinou musí platit.

Podle odborníků mohou hrát kroužky důležitou roli při formování osobnosti dítěte a při předcházení šikaně. "Prevence sociálně patologických jevů je v České republice realizovaná typicky právě formou volnočasových aktivit. Cílem preventivních aktivit je rozvoj pozitivního sociálního chování, motivace ke zdravému životnímu stylu a posilování ochranných faktorů osobnosti," uvedla sociální pedagožka Dana Knotová z Masarykovy univerzity v Brně. Děti by se podle ní měly při mimoškolních aktivitách zlepšovat v sebehodnocení, sebeovládání, zvládání zátěže i v respektování druhých.

Česká rada dětí a mládeže doporučuje rodičům na portále Kamchodit.cz naslouchat zájmům dítěte a nechat ho zejména v raném školním věku střídat aktivity, pokud si chce vyzkoušet něco jiného. Rozsah organizovaných aktivit by podle odborníků neměl zabrat veškerý volný čas dítěte a rodiče by do nich děti měli motivovat citlivě.