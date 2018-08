Praha - Češi příliš nevěří ve schopnost svých partnerů hospodařit s penězi. Podezřívají své protějšky ze zbytečných výdajů a nedůvěra jde často tak daleko, že jim nejsou ochotni půjčit peníze. Vyplývá to z průzkumu Poštovní spořitelny mezi více než 1500 respondenty, který mapuje finanční chování a návyky Čechů.

"Ženy i muži se shodně domnívají, že jejich drahé polovičky za zbytečnosti utratí dvakrát více než oni sami," uvedla výkonná manažerka Poštovní spořitelny Jana Opršalová. Typicky 19 procent žen svým partnerům vyčítá zbytečné výdaje za cigarety, naopak podle 15 procent mužů jejich partnerky utratí příliš za oblečení. "Zajímavé je, že lidé jsou přísní i vůči sobě. Často si vyčítají výdaje, které jejich partnerkám a partnerům ve skutečnosti vůbec nevadí," dodala.

Například třetina dotázaných se shoduje na tom, že utratí příliš peněz za jídlo, a že jejich partneři jsou v tomto ohledu spořivější. Jako přehnané lidé často hodnotí i částky, které sami zaplatí za zábavu s přáteli.

Nedůvěra lidí v to, jak jejich partneři spravují své finanční záležitosti, se neodráží jen v kritice zbytečných výdajů. Každý pátý muž by své partnerce nepůjčil, stejnou neochotu vyjádřilo téměř 28 procent žen. Ochota lidí půjčovat svým partnerům se výrazně mění s věkem. Zatímco lidé mladší 29 let by partnerovu žádost o dočasnou finanční výpomoc odmítli jen v 17 procentech případů, stejné prosbě by nevyhověla třetina respondentů starších 60 let.

"Čím dál častěji se setkáváme se zvyšující se nejistotou ve vztazích a snižující se vzájemnou důvěrou partnerů vůči sobě navzájem. Platí to jak pro vztahovou rovinu (není jistota, že spolu zůstaneme), tak i v oblasti financí (nemůžu ti věřit, že neohrozíš naše zdroje). Dělení na 'moje' a 'tvoje' se v takových podmínkách zdá být bezpečnější variantou, než 'naše', byť za to platíme daň ve formě určité osamělosti," komentovala fenomén psycholožka Martina Jirovská z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze 3.

Podobný vývoj sleduje i její kolega psycholog Petr Šmolka z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na Praze 12. "Sotva pár let je i u nás možnost uzavírat předmanželskou majetkovou smlouvu. Na počátku byl uchazeč o ni považován za nedůvěřivého exota, dnes už ji uzavírá zhruba pětina snoubenců. Což také o něčem vypovídá," poznamenal.