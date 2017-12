Praha - Bohatý člověk má podle Čechů čistý měsíční příjem minimálně 50.000 korun. Vyplývá to z průzkumu sázkové společnosti Sazka, jehož výsledky dnes zveřejnila na tiskové konferenci. Výsledky jsou stejné jako v posledním podobném průzkumu před osmi lety. Majetek bohatého člověka by měl mít hodnotu aspoň deset milionů korun.

"Hranice bohatství začíná pro Čechy na částce 50.000 korun čistého měsíčního příjmu. Proti roku 2009 se tato částka nezměnila. A to i přesto, že průměrná mzda za posledních osm let vzrostla o více než 20 procent," uvedla mluvčí Sazky Veronika Diamantová. Ženy podle ní vidí bohatství kromě peněz v dobrém zdraví, lásce a rodině. Pro muže je symbolem bohatství častěji svoboda v rozhodování, pocit moci a možnost nepracovat.

Hodnota majetku bohatého člověka by podle průzkumu měla být aspoň deset milionů korun. "Pod pojmem majetek lidé vidí zajištěné bydlení, tedy nemovitosti. Někdo si představuje velkou vilu s bazénem, pozemky, auto, ale i zlato a šperky. Dále také dostatek peněz na plnění svých snů, na koníčky a cestování," doplnila Kristina Hanušová z agentury GfK Czech, která průzkum pro Sazku udělala. Zúčastnila se ho tisícovka lidí od 18 do 65 let.

Sedm z deseti Čechů by si přálo být bohatými. Tato myšlenka láká o něco více muže než ženy. Největší zájem zbohatnout mají lidé do 30 let z větších měst a nezadaní. Za bohaté se považují dvě procenta respondentů. Nejčastěji jsou ve věkové kategorii 50 až 65 let s bydlištěm v Praze.

Stejně jako v roce 2009 si Češi myslí, že bohatí mají mnohem více příležitostí ještě více zbohatnout, mají více zábavy a také svobody. Na druhou stranu majetní lidé mají podle nich méně volného času a lásky.

Ve společnosti vládne značná skepse ohledně toho, jak lidé získají své bohatství. Polovina lidí uvedla jako možný způsob zbohatnutí nepoctivost, krádež nebo korupci. "Nejčistší cestou k bohatství je podle průzkumu legální podnikání, výhra v loterii, dědictví a také objev nebo vynález," uvedla dále Diamantová.

Sazka zveřejnila také data o skutečných loterních milionářích, která zjistila anonymním dotazováním. Nejčastěji si pro výhry nad milion korun chodí muži v produktivním věku, kteří jsou ženatí a mají dvě děti. Téměř polovina výherců sází aspoň dvakrát za měsíc, 36 procent sází pravidelně na každé slosování.

"S výhrou v loterii dělají Češi tajnosti. Radost sdílejí se svými partnery, ale někdy ani to ne. Ve Velké Británii nebo v Americe je přitom běžné, že výherci se stávají rovnou celebritami a jejich fotky i příběhy plní média," dodala Diamantová.

Téměř 60 procent lidí, kteří vyhrají milion a více, se stěhuje do lepšího bydlení. Necelá třetina si koupí nové auto a čtvrtina vyrazí poprvé na zahraniční dovolenou. Peníze na charitu nebo dobročinné účely dává 15 procent těchto výherců. Čtyři procenta nových milionářů přestanou úplně pracovat.