Praha - V Praze začíná devátý ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Do 13. července divákům představí to nejlepší z klauniády a nového cirkusu v podání českých i zahraničních souborů. Festival dnes odpoledne odstartuje pestrobarevným průvodem obřích loutek centrem Prahy, které budou doprovázet artisté na chůdách.

"Do letní metropole přivezeme to nejlepší, co nás na mezinárodních či domácích festivalech poslední dobou oslovilo," slibuje organizátorka Michaela Holbíková. Ze Španělska proto pozvala specialisty na klauniády La Industrial Teatrera a energického showmana Adriana Schvarzsteina. Ten uvede improvizovanou oneman show Greenman a v projektu Arrived společně s kolegyní z Litvy vytvoří absurdní a neskutečné situace pro kolemjdoucí. Členové souboru Le Cabaret Nomade budou zájemce po tři dny bavit multižánrovým kočovným kabaretem v podobě divadla pro jednoho diváka, koncertního představení či fotografické laboratoře.

Z domácích umělců se představí žonglérské duo Bratři v tricku, pro které není problém zalyžovat si uprostřed července. Doplní je Amanitas Fire Theatre, V.O.S.A. Theatre, jehož členové mimo jiné prezentovali Česko na Expu 2010 v Šanghaji, či Divadlo Continuo.

Vstup na většinu představení je zdarma. Více informací naleznou zájemci na adrese www.zadvermi.cz.